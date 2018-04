ટ્રેનમાં પેસેન્જરોની સામે કપલે માણ્યું સેક્સ, વીડિયો વાયરલ

બ્રિટનના કેટરહામ રેલ્વે સ્ટેશનનો એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. જેમાં પ્લેટફોર્મ પર ઊભેલી ટ્રેનમાં સેક્સ લીલા કરી રહ્યું. કપલને અન્ય પેસેન્જરો ટ્રેનની વિન્ડોમાંથી જોઈ હસી રહ્યા હતા અને આ કપલની સેક્સલીલાને ચીયરઅપ પણ કરી રહ્યા હતા. કપલે કોઈની પરવા કર્યાં વગર પોતાની સેક્સલીલા ચાલુ રાખી અને લોકો વીડિયો બનાવતા રહ્યા.

