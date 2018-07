ઇન્ડોનેશિયાઃ બોટ ડૂબવાથી 24નાં મોત; 41 ગુમ, 2 સપ્તાહમાં બીજી ઘટના

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઇન્ડોનેશિયામાં એક નૌકા ડૂબવાથી 24 લોકોનાં મોત થયા હતા. જ્યારે 41 લોકો ગુમ થયા છે. નૌકામાં 139 લોકો સવાર હતા, 74 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. છેલ્લાં બે અઠવાડિયામાં ઇન્ડોનેશિયામાં આ બીજી ઘટના છે. 18 જૂનના સુમાત્રાના એક સરોવરમાં નાવ ડૂબી ગઇ હતી. તેમાં 160 લોકો ગુમ થયા હતા. સરકારે આ માટે શરૂ કરવામાં આવેલા સર્ચ ઓપરેશનને પણ અટકાવી દીધું છે.

તટની પાસે બની ઘટના

- ઇન્ડોનેશિયાની ટ્રાન્સપોર્ટેશન એજન્સીએ કહ્યું કે, ટ્રાન્સપોર્ટેશન એજન્સીનું કહેવું છે કે, કેએમ લેસ્તારી નામની નાવ સુલાવાસી દ્વિપની પાસે સમુદ્રમાં પલટાઇ ગઇ હતી.

- ઘટનાના સમયે નાવ તટથી માત્ર 300 મીટર દૂર હતી. અનેક યાત્રીઓ સમુદ્રમાં તરતા-તરતા મદદની રાહ જોઇ રહ્યા હતા.

- દેશની ઇમરજન્સી સર્વિસ એજન્સી સ્પોક્સપર્સને કહ્યું કે, વરસાદ અને ઉંચી લહેરો છતાં કેટલાંક યાત્રીઓ નાવમાં જ બેસી રહ્યા હતા. હાલ બચાવકાર્ય ચાલુ છે.

Death Toll In Indonesia Ferry Accident Rises To 24 News And Updates