આજે ભારતીય મહિલા હોકી ટીમનો પ્રથમ મુકાબલો વેલ્સ સામે

ભારતીય મહિલા હોકી ટીમ આજે વેલ્સ સામેની મેચથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. સુકાની રાનીની આગેવાનીમાં ટીમ ઇન્ડિયા કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 12 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. ભારતીય મહિલાઓએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 2002માં ગોલ્ડ અને 2006માં સિલ્વર જીત્યો હતો. પૂલ-એમાં ભારત, વેલ્સ સિવાય મલેશિયા, ઇંગ્લેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા છે. ભારતે પ્રેક્ટિસ મેચમાં ક્વીસલેન્ડને 5-0થી હરાવ્યું હતું પણ કેનેડા સામે 1-3થી પરાજય થયો હતો. ભારતીય ટીમે બુધવારે લગભગ 45 મિનિટ સુધી પ્રેક્ટિસ કરી હતી. જેમાં પેનલ્ટી કોર્નર બચાવવાની સાથે હરીફ ટીમ પર આક્રમણની રણનિતી પર કામ કર્યું હતું.

આજે ભારતના મુકાબલા

* ભારત VS શ્રીલંકા

ઇવેન્ટ: મિક્સ ટીમ બેડમિન્ટન

સમય: સવારે 4.31 કલાકે

* ભારત VS વેલ્સ

ઇવેન્ટ: મહિલા હોકી

સમય: સવારે 5.02 કલાકે

* ભારત VS જમૈકા

ઇવેન્ટ: મહિલા બાસ્કેટબોલ

સમય: બપોરે 2.03 કલાકે

* ભારત VS પાકિસ્તાન

ઇવેન્ટ: મિક્સ ટીમ બેડમિન્ટન

સમય: બપોરે 2.31 કલાકે

* ભારત VS કેમરુન

ઇવેન્ટ: પુરુષ બાસ્કેટબોલ

સમય: બપોરે 3.30 કલાકે