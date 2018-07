રોયલ કપલની 'વેડિંગ કિસ'ના શૂટિંગ માટે ગોઠવાયા કેમેરા, લગ્નની 6 ખાસ વાતો

થશે રોયલ પ્રાર્થના



- એન્જેલકન ચર્ચે આ કપલ માટે નવ લાઇનની પ્રાર્થના તૈયાર કરી છે. જેના શરૂઆતના શબ્દો છે - "God of love, send your blessing upon Harry and Meghan, and all who are joined in marriage, that... they may both live and grow in your love".

- કેન્ટબરીના આર્કબિશપ અને એન્જેલકન લીડર જસ્ટિન વેલબી સમારંભની તમામ જવાબદારીઓ સંભાળશે.