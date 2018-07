ગૂગલ આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સનો હથિયારોમાં યુઝ નહિ કરે: સુંદર પિચાઇ

વોશિંગ્ટનઃ હથિયારો અને દેખરેખ રાખવા માટેના ઉપકરણો માટે આર્ટિફિશ્યલ િજન્સ (AI)ની ટેકનિક વિકસિત નહિ કરે. ગુરુવારે કંપનીના સીઇઓ સુંદર પીચાઇએ આ વાત પોતાના બ્લોગમાં જણાવી હતી. વાસ્તવમાં ગૂગલ અમેરિકાના સંરક્ષણ વિભાગ પેન્ટાગોન સાથે મળીને તસવીરોના વિશ્લેષણને લગતા AI પ્રોજેક્ટ પર કામ કરી રહી છે. તેના મારફત અમેરિકા પોતાના ડ્રાન્સની મારક શક્તિને વધારવા ઇચ્છે છે. ગૂગલના કર્મચારીઓએ તેની સામે ઝુંબેશ ચલાવીને એક લેટર પર સહીઓ કરી હતી. હવે ગૂગલે આ પ્રોજેક્ટ રોકવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પેન્ટાગોન સાથે 2019માં પૂરો થવાનો હતો પ્રોજેક્ટ

- ન્યુઝ એજન્સીના રીપોર્ટ અનુસાર, ગૂગલના આશરે 4,000 કર્મચારીઓએ `મેવેન પ્રોજેક્ટ' સામે લેટર પર સહીઓ કરી હતી. તેમાં જણાવ્યું હતું કે હથિયારોના નિર્માણ માટે આર્ટિફિશ્યલ ઇન્ટેલિજન્સ પ્રોજેક્ટ કંપનીના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ છે. આપણે યુદ્ધના કારોબારમાં નહિ ઉતરવું જોઇએ.

- તે પછી સુંદર પિચાઇએ કર્મચારીઓમાં વધતી નારાજગી અને તેમની લાગણીઓને ધ્યાનમાં લઇને AI પ્રોજેક્ટને રોકવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ પેન્ટાગોન સાથે ચાલી રહ્યો છે અને 2019માં પૂરો થશે. ગૂગલ લાગણીઓ વિરુદ્ધ કામ નહિ કરે

- ભારતીય મૂળના સીઇઓ સુંદર પિચાઇએ બ્લોગમાં લખ્યું- `ગૂગલ હથિયારો કે એવી ટેકનિકોમાં AIનો ઉપયોગ નહિ કરે, જે દેખરેખ માટે ડેટા એકઠા કરતી હોય કે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર સ્વીકૃત માપદંડોનું ઉલંઘન કરતી હોય અથવા જેનાથી લોકોને કોઇ પણ પ્રકારની ઇજા થાય, આંતરરાષ્ટ્રીય માનવાધિકારોની વિરુદ્ધ હોય.'

- `અમે સ્પષ્ટ કરવા માગીએ છીએ કે હથિયારો માટે AI વિકસિત નહિ થવા દઇએ, પરંતુ સરકારો અને સેનાઓ સાથે અનેક ક્ષેત્રોમાં જોડાયેલા રહીશું. તેમાં સાયબર સિક્યોરિટી, ટ્રેનિંગ, સૈન્ય ભરતી, વૃદ્ધોના સ્વાસ્થ્યની દેખભાળ, શોધ અને રાહત-બચાવમાં સામેલ છે. એવી બાબતોમાં અમારો સહયોગ મહત્ત્વનો હોય છે. નાગરિકો અને સેનાઓની સુરક્ષા માટે સવાઓને વધારીશું.'

Google says it won t use its artificial intelligence technology for weapons or surveillance, according to a list of ethical principles published by CEO Sundar Pichai.