ઇન્ડોનેશિયામાં ચેક પોસ્ટ પર વધુ એક આતંકી હુમલો, 3નાં મોત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઇન્ડોનેશિયાના બીજાં મોટાં શહેર સુરાબાય સ્થિત પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં મોટર સાઇકલ પર આવેલા બે આતંકવાદીઓએ સોમવારે વિસ્ફોટ કરીને પોતાને ઉડાવી દીધા હતા. જેમાં અધિકારીઓ સહિત ઓછામાં ઓછા 10 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે જ્યારે 3નાં મોત થયા છે.

રવિવારે ચર્ચ પર થયેલા હુમલામાં 14 લોકોનાં થયા હતા મોત

- ઉલ્લેખનીય છે કે, એક દિવસ પહેલાં જ ચર્ચમાં થયેલાં હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકોનાં મોત થયા હતા અને અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા.

- આ હુમલાની જવાબદારી ઇસ્લામિક સ્ટેટે લીધી છે.

- ઇસ્ટ જાવા પોલીસના સ્પોક્સપર્સન ફ્રાન્સ બારુંગ મનગેરાએ ઘટનાસ્થળના સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે જણાવ્યું કે, સિક્યોરિટી ચેક પોસ્ટ પર એક બાઇક આવ્યું જેમાં એક પુરૂષ અને બે મહિલાઓ સવાર હતી. તેઓએ ચેક પોસ્ટ નજીક આવીને પોતાને ઉડાવી દીધા.

- ઇન્ડોનેશિયાના પ્રેસિડન્ટ જોકો વિદોદોએ જકાર્તામાં પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં કહ્યું કે, આ કાયરતાપૂર્ણ, અમાનવીય કૃત્ય છે અને આતંકવાદને રોકવા માટે જમીનની કાર્યવાહી કરવામાં કોઇ સમજૂતી નહીં કરવામાં આવે.

