ફેસબુક સામે 60 ડિવાઇસ મેકર્સ કંપની સાથે યૂઝર્સ ડેટા શૅર કર્યાનો આરોપ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ફેસબુક પ્રાઇવસી પ્રોટેક્શન પોલીસી મુદ્દે નવો વિવાદ ઊભો થયો છે. ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સ રિપોર્ટ અનુસાર, એપલ અને સહિત આ સોશિયલ મીડિયા નેટવર્કે 60 જેટલા ડિવાઇસ (મોબાઇલ ફોન) મેકર્સને યુઝર્સ અને તેમના મિત્રોની પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન વિશે એક્સેસના હક્કો આપ્યા છે. ફેસબુક સ્માર્ટફોનમાં અવેલેબલ થયું તે પહેલાંથી જ તેની પાસે ડેટા-શૅરિંગ પાર્ટનરશિપ કરાર કરેલા છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ફેસબુક પ્રાઇવસી મુદ્દે બહોળા વિવાદ બાદ પણ આ ડીલ યથાવત રહેશે.

લાઇક બટન અને એડ્રેસ બુક એક્સેસની મંજૂરી

- ડિવાઇસ પાર્ટનરશિપ હેઠળ ફેસબુકને માર્કેટમાં તેની પહોંચ વિસ્તૃત કરવામાં સુગમતા રહે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, ફેસબુક એપના સ્માર્ટફોન પ્લેટફોર્મ પર મોટાં પાયે આ પહેલાં ફેસબુકને ડિવાઇસ મેકર્સની સાથે ડેટા શૅરિંગ પાર્ટનરશિપ સાથે જોડાયેલી આ ડીલ કરી લીધી હતી.

- કંપનીના એક ઉચ્ચ અધિકારી પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ડિવાઇસ મેકર્સની સાથે કરવામાં આવેલી આ ડીલ હજુ પણ યથાવત છે.

- ડીલ હેઠળ ફેસબુકને પોતાની પહોંચ (રિચ) સિવાય ફોન મેકર મેસેજિંગ અથવા લાઇક બટન અને એડ્રેસ બુક જેવા સોશિયલ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા પોપ્યુલર ફિચરની ઓફર આપી શકે છે.

સ્પષ્ટ રીતે કાયદાનું ઉલ્લંઘન

- છેલ્લાં ઘણાં સમયથી યૂઝર્સ ડેટા પ્રાઇવસીને લઇને વિવાદનો સામનો કરી રહેલાં ફેસબુકે ડેટા લીક સ્કેન્ડલ બાદ પણ પોતાની પોલીસીમાં ફેરફાર કર્યા નથી.

- ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સ અનુસાર, આ ડીલ અમેરિકન ફેડરલ ટ્રેડ કમિશનની સાથે ફેસબુક તરફથી 2011માં પ્રાઇવસી પ્રોટેક્શન એન્ડ કમ્પ્લાઇન્સ પર કરવામાં આવેલા કન્સેન્ટ ડિક્રીનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.

- ફેસબુક લીડર્સના જણાવ્યા અનુસાર, 2014ની પ્રેસિડન્ટ ચૂંટણી દરમિયાન કેમ્બ્રિજ એનાલિટીકા દ્વારા થયેલા ડીટા લીક વિવાદ બાદ આગામી વર્ષથી કોઇ પણ ડેવલપર્સને યૂઝર્સ ઇન્ફોર્મેશન કલેક્શન પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવશે.

- આ નિવેદન બાદ પણ કંપની ઓફિશિયલ્સ સેલફોન, ટેબલેટ્સ અને અન્ય હાર્ડવેર બનાવતી કંપનીઓ સામે કોઇ પ્રતિબંધ લગાવ્યા નથી.

- ઉલ્લેખનીય છે કે, કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકાએ ફેસબુકને ડેટા સુધી પહોંચાડીને ગેરફાયદો ઉઠાવ્યો છે. એક રીતે એનાલિટિકાએ ડેટા પહોંચ સાથે જોડાયેલા તમામ પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન પણ કર્યુ છે.

ફેસબુક ઓફિશિયલ્સે કહ્યું, કોઇ જાણકારી નહીં

- ફેસબુક અધિકારીઓએ એ નથી જણાવ્યું કે, ડિવાઇસ મેકર્સની સાથે કંપનીએ જે સમજૂતી કરી છે, તે હેઠળ ડેટા પહોંચને લઇને ડિવાઇસ મેકર્સ સાથે કોઇ સીમા નક્કી કરવામાં આવી છે કે નહીં. જો કે, તેઓનું કહેવું છે કે, આ પાર્ટનરશિપ એક ખાસ કોન્ટ્રાક્ટ હેઠળ ગવર્ન હોય છે, જેમાં ડેટા મુદ્દે કડક નિયમો હોય છે.

- એફટીસી એગ્રીમેન્ટ હેઠળ હાર્ડવેર ડિવાઇસ તૈયાર કરતી કંપનીઓને યૂઝર્સ અને તેમના મિત્રોના પર્સનલ ડેટાને લગતાં કડક નિયમોનું પાલન કરવાનું રહે છે. જો કે, ફેસબુક ઓફિશિયલ્સે ડિવાઇસ પાર્ટનરશિપ હેઠળ પ્રાઇવસી પોલીસીને બહાર પાડવાનો સ્પષ્ટ ઇન્કાર કર્યો છે.

- ઓફિશિયલ્સના જણાવ્યા અનુસાર, આ પાર્ટનરશિપ ડેટા મુદ્દે ચોક્કસ પ્રકારના નિયમો હેઠળ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

