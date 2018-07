શિન્જો આબેને ટ્રમ્પની ધમકી, 2.5 કરોડ ઇમિગ્રન્ટ્સને જાપાન મોકલી દઇશ

- G7 સમિટમાં પ્રેસિડન્ટ ટ્રમ્પે વર્લ્ડ લીડર્સને પોતાના ભાષણ દરમિયાન ચોંકાવી દીધા હતા. ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે, તેઓ મેક્સિકન્સને ઇસ્ટ મોકલી દેશે, જાપાનના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શિન્જો આબે આગામી ઇલેક્શન હારી જશે.

- ે જાપાનમાં 2.5 કરોડ મેક્સિકન્સને મોકલી દેવાની ધમકી આપી છે. ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ગત 8 જૂનના રોજ કેનેડાના ક્યૂબેક શહેરમાં યોજાયેલી G7 સમિટમાં ભાષણ દરમિયાન પ્રેસિડન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સાથી દેશોના લીડર્સને ચોંકાવી દીધા હતા. પોતાના ભાષણમાં પ્રેસિડન્ટ યુરોપ માઇગ્રેશનના મુદ્દાને સામે લાવ્યા હતા. આ ભાષણે જાપાનના લીડરનું ધ્યાન ખાસ ખેંચ્યું હતું. ટ્રમ્પે જાપાનના વડાપ્રધાન શિન્જો આબેને મેક્સિકોના 2.5 કરોડ લોકો તેમના દેશ મોકલી આપવાની ધમકી આપી છે. વોલ સ્ટ્રીટ જનરલ અનુસાર, હાલમાં જ G7 સમિટ દરમિયાન વર્લ્ડ લીડર્સ વચ્ચે વેપાર, આતંકવાદ અને ઇમિગ્રેશન જેવા મુદ્દાઓ પર ચર્ચા થઇ હતી, જેના ઉપર તમામના મત અલગ અલગ રહ્યા.

ઇમિગ્રન્ટ્સને સૌથી મોટી સમસ્યા ગણાવી

- યુરોપિયન યુનિયનના એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, સમિટમાં ઇમિગ્રેશન પર વાતચીત દરમિયાન એક પળ એવી આવી જ્યારે ટ્રમ્પે ઇમિગ્રન્ટ્સને યુરોપ માટે મોટી સમસ્યા ગણાવી. ટ્રમ્પે આબેને કહ્યું, શિન્જો તમારી પાસે આ સમસ્યા નથી, હું 2.5 કરોડ મેક્સિકનને તમારાં દેશ મોકલી આપી છું અને ટૂંક સમયમાં જ તમે પદ ગુમાવશો.

- સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ઇરાન અને આતંકવાદ પર ચર્ચા શરૂ થઇ ત્યારે ફ્રાન્સ પ્રેસિડન્ટ પર નિ સાધતા ટ્રમ્પે કહ્યું, ઇમેન્યુઅલ તમને આ અંગે ચોક્કસથી ખ્યાલ હશે, કારણ કે તમામ આતંકવાદીઓ પેરિસમાં જ છે.

- ટ્રમ્પના G7 એગ્રીમેન્ટ્સ પર અસહમતિ દર્શાવ્યા બાદ આ નિરાશાજનક રહી.

પુતિન સાથે મુલાકાતના સંકેત

- વળી, બીજી તરફ અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે શુક્રવારે સંકેત આપ્યા હતા કે, તેઓ રશિયાના પ્રેસિડન્ટ સાથે મુલાકાત કરી શકે છે.

- ટ્રમ્પે કહ્યું કે, રશિયાને જી7 સમુહમાં ફરીથી સામેલ થવાની અનુમતિ આપવી જોઇએ. મીડિયાએ ટ્રમ્પને પુછ્યું હતું કે, શું તેઓ આગામી દિવસોમાં પુતિન સાથે મળવાની યોજના બનાવી રહ્યા છે? તો ટ્રમ્પે કહ્યું હતું કે અમારી મુલાકાત થાય તેવી સંભાવનાઓ છે.

- ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે, રશિયાને G7 ગ્રુપમાં ફરીથી સામેલ થવાની અનુમતિ મળવી જોઇએ. ટ્રમ્પે પુતિનની સાથે સમજૂતીની સતત ઇચ્છા પ્રગટ કરી છે. ટ્રમ્પે ક્રિમિયા પર રશિયન કબજા માટે ભૂતપૂર્વ ને દોષિત ઠેરવ્યા હતા.

- તેઓએ દાવો કર્યો છે કે, આ ઓબામાની ભૂલ હતી કારણ કે, પુતિન ઓબામાનું સન્માન નહતા કરતાં.

