કિમને આગળ ચાલવાનું પસંદ; ટ્રમ્પને રોકટોક ના પસંદ: અંતે થઇ મુલાકાત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અને કિમ જોંગ ઉનની વચ્ચે મંગળવારે પહેલીવાર મુલાકાત થઇ. આખા વિશ્વની નજર આ સમિટ પર છે. કિમ અને ટ્રમ્પ અલગ અલગ પ્રકારના નેતા છે. નોર્થ કોરિયાના સરમુખત્યાર કિમ જોંગ જ્યારે ચાલે છે તો તેમના અને ઓફિસરોની વચ્ચે થોડું અંતર હોય છે. આ તેઓની તાકાત અને સ્ટેટસને દર્શાવે છે. વળી, ટ્રમ્પને કોઇની રોકટોક કરવાનું પસંદ નથી. બંને નેતા ગયા વર્ષે એકબીજાંને એનકવાર યુદ્ધની ધમકી આપી ચૂક્યા છે. તેથી તમામ ઉતાર-ચઢાવ બાદ આ મુલાકાતને ઐતિહાસિક કહી શકાય છે.

ટ્રમ્પ-કિમ એકબીજાંને ધમકી આપતા હતા

- એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યા અનુસાર, કિમને એક વિલન વ્યક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવતા હતા. પરંતુ આ વાત ખોટી સાબિત થઇ. યુએસ િજન્સના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ બુદ્ધિશાળી અને કાબેલ વ્યક્તિ છે.

- કિમના અનેક દેશોના દુશ્મન ગણવામાં આવે છે. તેઓના પર પોતાના અંકલ કિમ સોંગ થેક અને પિતરાઇ ભાઇ કિમ જોંગ નામને મારવાનો પણ આરોપ છે.

- કિમને પોતાને આ પ્રકારે રજૂ કર્યા કે તેઓ નોર્થ કોરિયાને બચાવી શકે છે.

- જ્યારે ટ્રમ્પ ગુસ્સાવાળા છે, તેઓના વિશે અનુમાન નથી લગાવી શકાય. તેઓ એક અલગ પ્રકારના પ્રેસિડન્ટ ગણાય છે જેઓ ડીલ કરવામાં માહેર છે. તેઓ કોઇ પણ મુદ્દે વધારે વિચાર કરવામાં વિશ્વાસ નથી રાખતા.

- એક્સપર્ટ્સ અનુસાર, નોર્થ કોરિયામાં મોટાંભાગના વ્યક્તિઓને લાગે છે કે ટ્રમ્પ એક પાગલ વ્યક્તિ છે. જો કે, લોકોએ એવું પણ માન્યું છે કે, ટ્રમ્પનો ઉતાવળ કરવાનો સ્વભાવ જ તેઓને સફળ બનાવે છે.

- ટ્રમ્પ એક આઇડિયા લઇને આવ્યા કે તેઓને નોર્થ કોરિયા માટે કંઇક કરવું છે. જો કે, ગયા વર્ષે બંને નેતાઓ એકબીજાંને ધમકી આપતા હતા જેના કારણે વાતચીત શક્ય ના બની.

- કિમ લાગે છે કે, શાંતિ સ્થાપવામાં ટ્રમ્પ કારગત સાબિત થઇ શકે છે. તેઓ અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટને ડીલ કરાવનાર માને છે.

કિમનું અનુસરણ કરે છે તેઓનો દેશ

- નિષ્ણાતોની માનીએ તો કિમ જોંગ ઉન હંમેશા લોકોથી ઘેરાયેલા રહે છે. કિમના કપડાંની સ્ટાઇલ તેઓના ઓફિસરોના યુનિફોર્મમાં પણ જોવા મળે છે.

- કિમ આગળ એકલા ચાલે છે અને ઓફિસર પાછળ. તેઓ અને ઓફિસરની વચ્ચે અમુક અંતર રહે છે, કિમ જે કરે છે તેનું અનુસરણ તેમના દેશના લોકો કરે છે.

- કિમ સાથે વાતચીત વખતે પણ ઓફિસર અંતર રાખીને ઉભા રહી છે. કિમની હાજરીમાં માત્ર તેઓ જ ખુશી વ્યક્ત કરી શકે છે, અન્ય કોઇ નહીં.

- કોઇ પ્રસંગે તાળી વગાડવાની હોય તો ઓફિસર્સ હાથને ખભાથી ઉંચા કરીને એકસાથે તાળી વગાડે છે. જ્યારે તાળી વગાડતી વખતે કિમના હાથ નીચેની તરફ જ રહે છે.

- ઓફિસરો સાથે વાત કરતી વખતે માત્ર કિમ જ સિગારેટ પી શકે છે, અન્ય કોઇ નહીં. ઓફિસર તેમનાથી થોડાં અંતરે ઉભા રહીને જ તેઓની વાત સાંભળે છે.

મળનારા લોકો પર છવાઇ જાય છે ટ્રમ્પ

- એક્સપર્ટ્સ અનુસાર, ટ્રમ્પ સીધા ઉભા રહે છે અને મૂવમેન્ટ થોડી ધીમી હોય છે. કોઇને સાંભળતી વખતે તેઓની આંખો નાની થઇ જાય છે અને દાઢી આગળની તરફ હોય છે. ટ્રમ્પ તેઓને મળનાર વ્યક્તિ પર લગભગ છવાઇ જાય છે.

- ટ્રમ્પ કોઇ પણ પ્રેસિડન્ટ અથા ઓફિસરને મળતી વખતે તેઓની સાથે મોડે સુધી હાથ મિલાવતા રહે છે. જાપાનના પ્રેસિડન્ટ શિંજો આબે સાથે તેઓએ 19 સેકન્ડ સુધી હાથ મિલાવ્યો હતો.

- ભાષણ આપતી વખતે ટ્રમ્પ હાથ ખુલ્લા રાખે છે. જેનો અર્થ એ છે કે હું કોઇનાથી કંઇ છૂપાવતો નથી. તેઓ ઘણીવાર બોલતી વખતે ડાબા હાથની આંગળી દેખાડે છે. જેનાથી તેઓની તાકાતનો ખ્યાલ આવે છે.

- ભાષણ આપતી વખતે ટ્રમ્પ હાથના અંગૂઠા અને તર્જની (ટચલી આંગળી)થી રિંગ સાઇન બનાવે છે. જેનો અર્થ એ છે કે, તેઓ બધી જ વાતોનો ઉકેલ લાવવામાં સક્ષમ છે.

- ટ્રમ્પ બોલતી વખતે કોઇની રોકટોક પસંદ નથી કરતાં. મોંઢૂ બંધ કરીને હસવું તેઓની સિગ્નેચર સ્ટાઇલ છે.

ટ્રમ્પ-કિમમાં આ પણ છે ખાસ

- ટ્રમ્પ 14 જૂનના રોજ 72 વર્ષના થશે, કિમની ઉંમર 36 વર્ષ છે.

- ટ્રમ્પ બ્રીફિંગમાં વિશ્વાસ રાખે છે, જ્યારે કિમ મીટિંગ માટે તૈયાર થઇને આવે છે.

- ટ્રમ્પ અને કિમ બંને પોતાના નજીકના સંબંધીઓ પર ભરોસો કરે છે. ટ્રમ્પની દીકરી ઇવાન્કા અને કિમની બહેન કિમ યો જોંગ રાજકીય રીતે સક્રિય છે.

The world leaders looked serious as they posed for the world s media ahead of their three-hour summit