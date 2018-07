નાઇજીરીયામાં ખેડૂતો-પશુપાલકો વચ્ચે અથડામણમાં 86 લોકોનાં મોત

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ નાઇજીરીયામાં ખેડૂતો અને પશુપાલકો વચ્ચે થયેલી હિંસામાં ઓછામાં ઓછા 86 લોકોના મોત થયા છે. સેન્ટ્રલ નાઇજીરિયામાં થયેલા આ મોતની પુષ્ટી પ્લાટૂ રાજ્ય પોલીસે કરી છે. કેટલાંક રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે, હિંસાનો દોર મંગળવારથી શરૂ થયો છે. બેરમ જાતિના ખેડૂતોએ ફુલાની જાતિના પશુપાલકો પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં પાંચ લોકોનાં મોત થયા છે. શનિવારે સામ-સામે આવ્યા બે જૂથ

- શનિવારે આ બંને જૂથો બદલાની ભાવના સાથે સામ-સામે આવી ગયા હતા. જેમાં આટલી મોટી સંખ્યામાં લોકોના મોત થયા છે.

- જમીનની લડાઇને લઇને હિંસાનો અહીં લાંબો ઇતિહાસ છે. સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવા માટે રાજ્યના ત્રણ ભાગમાં કરફ્યૂ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે.

- રાજ્યના પોલીસ કમિશનર એન્ડી એડનું કહેવું છે કે, હિંસા બાદ ગામમાં પૂછપરછ કરી હતી. જેમાં 86 લોકોનાં મોતની પુષ્ટી અને છ લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

- તેઓએ કહ્યું કે, હિંસામાં 50 ઘર, 15 મોટરસાઇકલ અને બે ગાડી સળગાવવામાં આવી છે.

