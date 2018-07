ચીને કબુતરના આકારનું ડ્રોન બનાવ્યું, પક્ષીની 90% સુધી નકલ કરી શકે છે

બેઈજિંગ: દુનિયામાં જ્યાં દુશ્મનો પર નજર રાખવા માટે ઘણાં દેશો ડ્રોન જેવી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરે છે ત્યાં ચીન તેનો ઉપયોગ તેમના નાગરિકો પર નજર રાખવા માટે કરી રહ્યા છે. હાલ આ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ વિવિધ પાંચ વિસ્તારોમાં કરવામાં આવી રહ્યો છે. રિપોર્ટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે હાલ આ ડ્રોન શિનજિયાંગના વિસ્તારમાં તહેનાત કરવામાં આવ્યું છે. અહીં ચીનની સીમા પાકિસ્તાન, રશિયા અને ભારત સહિત અલગ અલગ 8 દેશો સાથે જોડાયેલી છે. શિનજિયાંગ વિસ્તારમાં જ ભારત અને ચીન વચ્ચે વિવાદિત અક્સાઈ વિસ્તાર આવેલો છે. માનવામાં આવે છે કે, ચીન આ વિસ્તારમાં તેમના આ ખાસ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી શકે છે. પક્ષીઓની 90 ટકા નકલથી બનાવવામાં આવ્યું છે ડ્રોન

રિપોર્ટમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આ ડ્રોન્સની પાંખને એ રીતે ડિઝાઈન કરવામાં આવી છે કે, પહેલી નજરે પંખી ઉડે છે કે ડ્રોન તેની કોઈ અંદાજ જ ન આવે. જમીન પરથી દેખતા કોઈ કબુતર કે ચકલી ઉડતી હોય તેવો અહેસાસ થાય. આ ડ્રોન 40 કિમી પ્રતિ કલાકની સ્પીડથી ઉડે છે. તેથી તેના ઉપર કોઈને શંકા પણ થતી નથી. આ ડ્રોનને પક્ષીઓની 90 ટકા નકલ કરીને બનાવવામાં આવ્યું છે. શું છે ખાસિયત?

- આ ડ્રોનને બનાવનાર ટીમે તેનો ઉપયોગ શરૂ કરે તે પહેલાં લગભગ 2 હજાર વખત પરીક્ષણ કર્યું છે.

- પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાયેલાં એક રિસર્ચરે જણાવ્યું કે આ ડ્રોનને બનાવવામાં લગભગ 1.54 અબજ ડોલર એટલે કે લગભગ 105 અબજ રૂપિયાનો ખર્ચ થયો છે.

- 200 ગ્રામ વજન વાળા આ ડવ 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની સ્પીડથી સતત 30 મિનિટ સુધી ઉડી શકે છે.

- આ ઉપરાંત દરેક મશીનમાં HD કેમેરા, GPS એન્ટેના, ફ્લાઈટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ લગાવવામાં આવ્યાં છે. રડારની પકડમાંથી બચી જાય છે આવા ડ્રોન

આવા ડ્રોનનો આકાર નાનો હોવાથી તેઓ જલદીથી રડારમાં પણ આવતા નથી. જોકે ચીનમાં હજુ સમગ્ર દેશમાં આ ડ્રોનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી પરંતુ ટેસ્ટિંગ દરમિયાન તેને સૈન્યના ઉપયોગ માટે બેસ્ટ ગણાવવામાં આવ્યું છે. ડવ પ્રોગ્રામની ટીમના સભ્ય અને ચીનની નોર્થવેસ્ટ પોલિટિક્નલ યૂનવર્સિટીના પ્રોફેસર યાંગ વેંકિંગે જણાવ્યું કે, અત્યારે આવા ડ્રોન ખૂબ ઓછા બની રહ્યા છે પરંતુ આગામી સમયમાં તેને વધારે બનાવવામાં આવે તેવી શક્યતા છે.

