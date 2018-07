રિયાધમાં અડધી રાતે બ્લાસ્ટ્સ: વિદ્રોહીઓએ છોડી બેલેસ્ટિક મિસાઇલ્સ

રિયાધ: સાઉદી અરેબિયાની રાજધાની રિયાધ પર રવિવારે મોડી રાતે યમનના હુતી વિદ્રોહીઓએ હુમલો કરી દીધો. સાઉદી અરેબિયાના નેતૃત્વવાળી ગઠબંધન સેનાએ દાવો કર્યો કે વિદ્રોહીઓએ બે બેલેસ્ટિક મિસાઇલ્સ છોડી હતી, જેને હવામાં જ તોડી નાખવામાં આવી હતી. આ હુમલામાં કોઇ જાનમાલની હાનિ થઇ નથી, પરંતુ લોકલ મીડિયાનું કહેવું છે કે રિયાધમાં ઓછામાં ઓછા 6 જબરદસ્ત ધમાકા થયા છે. આકાશમાં રોશની જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ શહેરમાં ધુમાડો ફેલાઇ ગયો. સાઉદી અરેબિયાની ન્યુઝ એજન્સી SPAએ જણાવ્યું કે આ હુમલો સ્થાનિક સમય પ્રમાણે રાતે 8.39 વાગ્યા આસપાસ થયો. હુતી વિદ્રોહીઓના ન્યુઝ ચેનલ અલ-મસીરાએ કહ્યું કે આ હુમલાઓથી રિયાધમાં ભારે નુકસાન થયું છે. મિસાઇલ્સે સાઉદી અરેબિયા ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી ઉપરાંત અન્ય સંસ્થાઓને નિ બનાવી છે. બીજી બાજુ, રિયાધના નેતૃત્વવાળી ગઠબંધન સેનાએ આ દાવાને આધારહીન જણાવ્યો છે.

