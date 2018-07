બગદાદ: શિયા મસ્જિદ પાસે હથિયારના ડેપોમાં બ્લાસ્ટ, 16ના મોત

બગદાદ: ઇરાકની રાજધાની બગદાદના સદ્ર વિસ્તારમાં બુધવારે મોડી રાતે એક ધમાકામાં 16 લોકોના મોત થઇ ગયા. ત્યાં 90થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા છે. આ ધમાકો શિયા બહુમતી ધરાવતા વિસ્તારમાં થયો. બગદાદના સુરક્ષા અધિકારીએ જણાવ્યું કે ધમાકો હથિયારના એક ડેપોમાં થયો છે. ધમાકાનું કારણ જાણવા માટે તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. હાલ કોઇ આતંકી સંગઠને આ ધમાકાની જવાબદારી નથી લીધી. શિયા મસ્જિદ પાસે થયો ધમાકો - પોલીસ અધિકારીએ ન્યુઝ એજન્સીને જણાવ્યું કે આ ધમાકામાં રોકેટ લોન્ચર, ગ્રેનેડ જેવા હથિયારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. આ હથિયાર સદ્ર શહેરની શિયા મસ્જિદ પાસે એક ઘરમાં રાખ્યા હતા. - જે ઘરમાં ધમાકો થયો તેની આસપાસ આશરે પાંચ ઘર નષ્ટ થઇ ગયા. સુરક્ષા એજન્સી એ જાણવાની કોશિશ કરી રહી છે કે ધમાકો કોઇ આતંકી સંગઠને કર્યો છે કે પછી આ એક અકસ્માત હતો.

- જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે શિયા મૌલવી મુક્તદા અલ-સદ્રનું ધમાકો થયો તે વિસ્તારમાં વર્ચસ્વ છે. 12મેના રોજ થયેલી સંસદ ચૂંટણીમાં તેમની પાર્ટી જીતી હતી. આ પહેલા 25મેના રોજ આતંકીઓએ ઇરાક કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના મુખ્યાલયને નિ બનાવ્યું હતું. સંબંધિત તસવીર જોવા આગળની સ્લાઇડ ક્લિક કરો

Click here to read that Blast in Arms depot near Shiya Masjid in Baghdad and at least 16 people died.