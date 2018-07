અફઘાનિસ્તાન: 17 વર્ષમાં પહેલીવાર તાલીબાન ઈદમાં સીઝફાયર માટે રાજી

કાબુલ: માં આતંકી સંગઠન ે ઈદને ધ્યાનમાં રાખીને સરકારનો સંઘર્ષવિરામનો પ્રસ્તાવ સ્વીકારી લીધો છે. ફરક માત્ર એટલો છે કે, રાષ્ટ્રપતિ અબ્દુલ ગનીએ સાત દિવસના સંઘર્ષ વિરામની વાત કહી હતી પરંતુ આતંકી સંગઠન માત્ર ત્રણ દિવસ માટે રાજી થયા છે. નોંધનીય છે કે, 2001માં અમેરિકા સાથેથી સંઘર્ષ શરૂ થયા પછી આ પહેલીવાર છે કે, તાલિબાને સુરક્ષાદળ સાથે આ પ્રમાણેની સમજૂતી કરી છે. જોકે આતંકી સંગઠને ચેતવણી પણ આપી છે કે, આ સમય દરમિયાન જો તેમના પર કોઈ હુમલો થશે તો તેઓ યુદ્ધ શરૂ કરી દેશે અને હુમલાનો જડબાતોડ જવાબ આપશે. આ સિવાય આતંકીઓ વિદેશી સૈનિકો વિરુદ્ધ કાર્યવાહી ચાલુ રાખવાની વાત પણ કરી છે. પત્રકારોને મોકલ્યો વોટ્સએપ મેસેજ

- તાલિબાને તેનાથી જોડાયેલો એક સંદેશ અફઘાનિસ્તાનના તમામ પત્રકારોને મોકલ્યો છે. જેમાં સંગઠને લખ્યું છે કે, તમામ મુજાહિદ્દીનોને નિર્દેશ છે કે તેઓ ઈદના પહેલા ત્રણ દિવસ અફઘાન સુરક્ષાદળો પર હુમલા ન કરે.

- જોકે, સંદેશમાં આગળ જ તાલિબાને ચેતવણી તરીકે લખ્યું છે કે જો મુજાહિદ્દીનો પર કોઈ પ્રકારનો હુમલો થાય છે તો અમે પણ પોતાની રક્ષા કરીશું.

- બીજી તરફ, સૈનિકો પર આતંકી સંગઠને કહ્યું છે કે તેમને આ સંઘર્ષવિરામથી બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. એટલે આતંકી અફઘાન સુરક્ષાદળો સિવાય બાકી કોઈ પણ દેશના સૈનિકોને દેખતા જ તેમની પર શહુમલો કરી શકે છે. અફઘાન સરકારે કરી હતી સંઘર્ષવિરામની પહેલ

- ઉલ્લખેનીય છે કે, અફઘાન સરકારે બે દિવસ પહેલા (ગુરુવાર) જ તાલિબાન સાથે એક સપ્તાહ સુધી સંઘર્ષવિરામનું એલાન કર્યું હતું. ગનીએ તેને લઈને એક ટ્વિટ પણ કર્યું હતું જેમાં તેઓએ સંઘર્ષવિરામની તારીખોનું એલાન કર્યું હતું.

- ગનીએ હાલમાં જ કહ્યું હતું કે આ સંઘર્ષવિરામ વિશે સકારાત્મક થવું ખૂબ જ ઉતાવળ ગણાશે. અમે નથી જાણતા કે આવનારા થોડા દિવસોમ કે ત્યારબાદ શું થશે.

અફઘાનિસ્તાનમાં 7 વર્ષમા પહેલીવાર ઈદ પર 3 દિવસનો સંઘર્ષ વિરામ|Afghan Taliban Break New Ground With Surprise Eid Ceasefire. Afghan Taliban Break New Ground With Surprise Eid Ceasefire. President Abdul Gani had talked of a seven-day ceasefire, but the terrorist organization has agreed for just three days