દારુની મહેફિલમાં જ બાખડ્યા મિત્રો, છાતીમાં ગોળીઓ ધરબી દઈને આરોપીએ કર્યું આવું

મલેશિયાની એક ચોંકાવી દે તેવી ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. નશો હંમેશા નાશ જ નોતરે તેનો એક જીવતો જાગતો દાખલો સિટિયાવાનના પેરાકમાં જોવા મળ્યો હતો. વાત જાણે એમ હતી કે આશરે પચાસ વર્ષના બે મિત્રો દારુની મહેફિલ જમાવીને બેઠા હતા. કોઈ વાતથી બંને વચ્ચે મોટી બબાલ થઈ હતી અને આ ઉગ્ર ચર્ચા મારામારી સુધી પહોંચી ગઈ હતી. આવેશમાં આવીને એક વ્યક્તિએ તેની ગણમાંથી પોઇન્ટ બ્લેન્ક કરીને બીજાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો. જો કે બાદમાં તેને આ વાતનો પસ્તાવો થતાં જ તેણે પણ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. પોલીસે પણ પ્રત્યક્ષદર્શીના નિવેદનના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરી હતી.

man shoots friend to death after drinking then kills himself