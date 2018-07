દારૂ પીને મહિલાઓએ મહોલ્લો માથે લીધો, બથમબથી આવી એકબીજાને મારી લાતો



ભારતમાં બે મહિલાઓ એક બીજા સાથે ઝઘડો કરે ત્યારે એકબીજાના વાળ ખેંચીને બથમબથા આવી જતી હોય છે, ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ મહિલાઓનો ઝઘડો ઉગ્ર રૂપ ધારણ કરે છે. સોશિયલ મીડિયા પર હાલ બ્રિટનની બે મહિલાઓનો ઝઘડાનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયોમાં બે પાડોશી મહિલાઓ એકબીજા સાથે બથમબથા આવી જાય છે. એક મહિલાએ બીજી પર ચાથી ભરેલો મગ માર્યો તો બીજી મહિલાએ પેટ પર લાત મારી રહી છે. દારૂના નશા બન્ને મહિલાઓ એકબીજાના વાળ પણ ખેંચ્યા. આ વીડિયોને 24 કલાકની અંદર 15 લાખ વખત જોવામાં આવ્યો છે.

