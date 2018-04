અહિ કરવામાં આવી છે 1 લાખ કોન્ડમની વ્યવસ્થા

અમદાવાદઃગોલ્ડ કોસ્ટ-2018 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું કાઉનડાઉન શરૂ ગયું છે.ઑસ્ટ્રેલિયા દશકના સૌથી મોટા ખેલકુંભ માટે સજ્જ છે.4 થી 15 એપ્રિલ દરમ્યાન ઑસ્ટ્રેલિયામાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ યોજાશે.આ ગેમ્સમાં 71 દેશોના 6600થી વધુ ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે.ખેલાડીઓ માટે રહેવાથી માંડી 24 કલાક કાર્યરત હોસ્પિટલની પણ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી છે.ગોલ્ડ કોસ્ટમાં ખેલાડીઓ માટે 1 લાખ કોન્ડમની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.

The Gold Coast-2018 Commonwealth Games has been started. Australia is equipped for the biggest sporting event of the decade. Commonwealth Games will be held in Australia from April 4 to 15. In these games, more than 6,600 players from 71 countries are participating. For the players, the 24-hour functioning hospital But arrangements have also been made. 1 lakh condoms have been arranged for players in the Gold Coast.