ઝિમ્બાબ્વેમાં પ્રેસિડન્ટના મંચ પાસે થયો બ્લાસ્ટ, કેમેરામાં કેદ થયું દ્રશ્ય

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ઝિમ્બાબ્વેના પ્રેસિડન્ટ એમર્સન નાનગાંગ્વા બોમ્બ બ્લાસ્ટમાં આબાદ બચી ગયા છે. શનિવારે એમર્સન બુવાલાયો શહેરના સ્ટેડિયમમાં ચૂંટણી રેલીમાં સ્પીચ આપ્યા બાદ પરત VIP ટેન્ટમાં જઇ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન મંચની પાસે બ્લાસ્ટ થયો. એમર્સન આ બ્લાસ્ટમાં બચી ગયા પરંતુ દેશના ઉપ રાષ્ટ્રપતિ કેમો મોહાડી અને સત્તારૂઢ જાનૂ-પીએએફના મેમ્બર્સ, વર્કર્સની સાથે અનેક લોકો ઘાયલ થયા છે. આ હુમલાને પ્રેસિડન્ટની હત્યાની કોશિશ ગણાવવામાં આવ્યો છે. મીડિયા રિપોર્ટ અનુસાર, બ્લાસ્ટમાં એમર્સનને કોઇ ઇજા નથી થઇ, તેઓને ઘટનાસ્થળેથી સુરક્ષિત બહાર લઇ જવામાં આવ્યા હતા. ઝિમ્બામ્બેમાં આગામી મહિને ચૂંટણી થવાની છે.

Emmerson Mnangagwa, 75, narrowly avoided the huge explosion which reportedly injured his deputy today