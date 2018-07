કાર ડૂબેલી પાણીમાં, દરવાજા હતા લૉક, અંતે આમ બચાવી મહિલાને

વીડિયો: ચીનમાં આવેલું પૂર એક મહિલા માટે મહામુસીબત સર્જી શકે તેમ હતું, જો ત્યાં હાજર રહેલા યુવાનોએ તેમની સૂઝબુઝનો ઉપયોગ ના કર્યો હોત તો કદાચ તે મહિલા પાણીમાં કાર સાથે જળસમાધિ લઈ ડૂબી મરતી.ચીનના શેડોન્ગ પ્રાંતની આ ઘટના ચોક્કસ તમારા રૂંવાડા ઉભા કરી દેશે. આ કારમાં ફસાયેલી મહિલાને બચાવવા યુવકોએ પણ ભારે જહેમત કરી હતી. જોઈ લો સેવાભાવી યુવકોનું દિલધડક રેસ્ક્યુ.

A woman was rescued from a submerged car on a street after some severe flooding in China.