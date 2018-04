એવું શું થયું કે આ કસ્ટમર રેસ્ટરૉમાં જોરજોરથી બૂમો પાડવા લાગ્યો?

તમે અનેક લોકોને રેસ્ટરોમાં ખરાબ સર્વિસ કે ખરાબ ફૂડને કારણે ઝઘડતા જોયા હશે.પરંતુ આ વીડિયો જોઈને તમે ચોંકી જશો. થોડા સમય પહેલા ટ્વિટર પર એક વીડિયો વાયરલ થયો છે. આ વીડિયો અમેરિકાનાં ન્યૂ જર્સીનાં એક રેસ્ટરોનો છે. જેમાં એક કસ્ટમર અચાનક હાથમાં બર્ગર લઈને ફૂડ કાઉન્ટર પર પહોંચી જાય છે. તે ત્યાં પહોંચીને જોરજોરથી બૂમ પાડવા લાગ છે કે' આ બર્ગર કોણે બનાવ્યું છે'. એક સમય તો એવું લાગે છે કે જાણે બર્ગર ખરાબ હશે માટે તે બૂમ પાડી રહ્યો છે. પરંતુ કહાનીમાં ટ્વિસ્ટ ત્યારે આવે છે જ્યારે તે બર્ગર બનાવનાર શૅફ સામે આવે છે. કસ્ટમરને આ બર્ગર ખૂબ જ પસંદ આવ્યું હોય છે માટે તે શૅફનાં વખાણ કરવા માંગતો હતો. આ વીડિયોને 24 કલાકની અંદર 70 લાખથી વધુ વખત જોવામાં આવ્યો છે. તે ઉપરાંત આ વીડિયોને 2 લાખથી વધુ રિટ્વિટ મળ્યા છે

