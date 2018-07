ચીન: યૌન શોષણ પીડિત યુવતીની બિલ્ડીંગથી કૂદી આત્મહત્યા, લોકો વગાડી રહ્યા હતા તાળી

અજબ-ગજબ ડેસ્ક: ચીનમાં પોતાના શિક્ષકના સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટનો શિકાર બનેલી 19 વર્ષની સ્ટુડન્ટએ ઊંચી બિલ્ડીંગથી કૂદીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. લી યિયિ નામની સ્ટુડન્ટ જયારે સ્યુસાઇડ કરી રહી હતી તો બિલ્ડીંગ નીચે ઉભેલા લોકો તાળી વગાડી રહ્યા હતા અને તેના પર ખરાબ કમેન્ટ્સ કરી રહ્યા હતા. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, કવિંગયાન્ગ શહેરની આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઇ રહ્યો છે. પોલીસે સુસાઇડ માટે ઉક્સાવનાર લોકોની ધરપકડ કરી લીધી છે.

ટીચરે કર્યો હતો કિસ કરવાનો પ્રયત્ન...

- સુસાઇડનો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં યુવતી 8 માળની બિલ્ડીંગ પરથી કૂદવાની તૈયારી કરી રહી હતી. જોકે રેસ્ક્યુ ટીમ ત્યારે જ તેને બચાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરી રહી હતી - આ નજારો બિલ્ડીંગ નીચે ઉભા રહેલા લોકો જોઈ રહ્યાં હતા અને યુવતી પર ખરાબ કમેન્ટ્સ કરી રહ્યા હતા. લોકો બોલી રહ્યાં હતા કે તેણીએ હજુ સુધી છલાંગ કેમ નથી લગાવી. આ પછી યુવતી કૂદી ગઈ અને લોકો તાળી વગાડતા રહ્યા.

- ઘટનાની જાણકારી મળતા જ પોલીસે ત્યાં હાજર કેટલાક લોકો વિરુદ્ધ સુસાઇડ માટે ઉક્સાવવાના આરોપમાં અરેસ્ટ કરી લીધા હતા

- મળતી જાણકારી મુજબ લીએ પોતાના ટીચર વિરુધ્દ્ધ સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ટીચરે તેની સાથે જબરદસ્તીથી કિસ કરવાનો અને તેને અડકવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તે ઘણા દિવસોથી ઉદાસ લાગી રહી હતી. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

crowd encouraged a depressed girl to jump from a building. This is the real incident of China.