ચીનઃ એરપોર્ટ પર લગાવી 31 ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ જેટલા આકારની સ્ટીલની છત

* ચીને કોસ્ટલ એરિયામાં મોજૂદ એરપોર્ટમાં હવામાનથી સુરક્ષા માટે છત બનાવી છે

* 40 લાખ સ્ક્રૂથી સ્ટેનલેસ સ્ટીલની પેનલને જોડવામાં આવી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ચીને પહેલીવાર એક એરપોર્ટ ટર્મિનલ પર સ્ટેનલેસ સ્ટીલની છત બનાવી છે. આ એરપોર્ટ શેનડોન્ગ જિલ્લાના કિંગદાઓ શહેરમાં સ્થિત છે. છત બનાવવા પાછળ 6 બિલિયન ડોલર (41 હજાર કરોડ રૂપિયા)નો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. છતનું ક્ષેત્રફળ 2 લાખ 20 હજાર વર્ગમીટર છે, જે ફૂટબોલના 31 મેદાનના બરાબર છે. કિંગદાઓ એક કોસ્ટલ શહેર છે, તેથી 0.5 મિમી મોટી ચાદરથી બનેલી આ છત ભારે પવન, વરસાદ અને સમુદ્ર કિનારે થતા ક્ષરણને રોકવા માટે સક્ષમ છે.

- જિઆઓદોંગ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના રૂફિંગ પ્રોજેક્ટ મેનેજર કાઇ વાંગના જણાવ્યા અનુસાર, છતને બનાવવા માટે 16 હજાર 368 પેનલને વેલ્ડિંગ કરીને જોડવામાં આવી છે. - છતને 40 લાખથી વધુ સ્ક્રૂથી કસવામાં આવી છે. છત 60 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે ફૂંકાતા પવનને સરળતાથી સહન કરી શકે છે.

- સામાન્ય રીતે છતને એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ અને મેગનીઝની મિશ્રિત ધાતુથી તૈયાર કરવામાં આવે છે, પરંતુ સ્ટીલની છત તેનાથી વધુ મજબૂત હોય છે. એરપોર્ટને આગામી વર્ષની શરૂ કરી દેવામાં આવશે.

- અહીં 2025 સુધી 3 કરોડ 50 લાખ યાત્રીઓ અને 5 લાખ ટન કાર્ગો આવવાની સંભાવના છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

China to install largest steel roof on airport. This is the historic step taken by China.