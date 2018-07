USએ 70 વર્ષ બાદ સાઉથ કોરિયાની રાજધાનીમાંથી સૈન્ય હટાવ્યું

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ે સિંગાપોરમાં નોર્થ કોરિયાના સરમુખત્યાર કિમ જોંગ ઉન સાથે સમિટ બાદ સાઉથ કોરિયામાં જોઇન્ટ મિલિટરી ફોર્સ હટાવવાનું કહ્યું હતું. આ સમિટ બાદ નોર્થ કોરિયા ન્યૂક્લિયર ડિસઆર્મમેન્ટ (પરમાણુ નિઃશસ્ત્રીકરણ)ની તૈયારીઓ શરૂ કરે ત્યારબાદ ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન આ મિલિટરી હટાવી દેશે તેવું વ્હાઇટ હાઉસ તરફથી નિવેદન આવ્યું હતું. આ સમિટમાં જાહેરાત કર્યા બાદ આજે શુક્રવારે અમેરિકાએ સાઉથ કોરિયા કેપિટલમાંથી 70 વર્ષ બાદ મિલિટરી દૂર કરી દીધી છે.

સાઉથ કોરિયામાં બનશે નવું હેડક્વાર્ટર

- અમેરિકાએ પોતાની મિલિટરી પ્રેઝન્સ હટાવ્યા બાદ સાઉથ કોરિયાની રાજધાનીમાં સિયોલમાં નવું હેડક્વાર્ટર તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. આ હેડક્વાર્ટર નોર્થ કોરિયાની બોર્ડરથી દૂર બનાવવામાં આવ્યું છે.

- યુએસ મિલિટરીએ આજે શુક્રવારે હેડક્વાર્ટરની ઓપનિંગ સેરેમનીમાં ભાગ લીધી હતો. બીજાં વિશ્વયુદ્ધમાં જાપાનને હરાવ્યા બાદ અમેરિકાનું સૈન્ય સિઓલના આ હેડક્વાર્ટરમાં પહેલીવાર 1945 દરમિયાન આવ્યું હતું.

- સિઓલમાં યુએસ મિલિટરીની હાજરી એ યુએસ-સાઉથ કોરિયાના ગઠબંધનનું પ્રતિક છે. નોર્થ કોરિયાની અવાર-નવાર યુદ્ધ ધમકીઓ બાદ અમેરિકાએ અહીં સૈન્ય ગોઠવ્યું હતું.

- મિલિટરી હેડક્વાર્ટરના રિલોકેશનની તૈયારીઓ 2008થી ચાલુ હતી, પરંતુ કોઇને કોઇ કારણોસર તે પાછી ઠેલાઇ રહી હતી.

