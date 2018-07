ચીનમાં રહસ્યમય બીમારી ફેલાતા USએ ઓફિસર્સને પરત બોલાવ્યા

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકાના અનેક એમ્બેસેડર્સ રહસ્યમય બીમારીના શિકાર થઇ રહ્યા છે. જેથી અમેરિકાએ પોતાના બીમાર એમ્બેસેડર્સને ઇલાજ માટે પરત બોલાવી લીધા છે. એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે, હાલમાં જ મેડિકલ રિપોર્ટ્સ અનુસાર, અમેરિકાના વિદેશ વિભાગને એવી જાણકારી મળી છે કે, ચીનના એમ્બેસેડર્સને પણ એવી જ બીમારી થઇ છે, જેવી ક્યૂબામાં અમેરિકાના અધિકારીઓને થઇ હતી. ત્યારબાદ અનેક એમ્બેસેડર્સને પરત બોલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

તમામ એમ્બેસેડર્સની થઇ રહી છે મેડિકલ તપાસ

- વિદેશ મંત્રાલયના સ્પોક્સપર્સન હીથર નોર્ટે કહ્યું કે, મેડિકલ રિપોર્ટની પુષ્ટી થયા બાદ અમેરિકાના વિદેશ મંત્રાલયે ચીનના ગુઆનઝોઉમાં મેડિકલ ટીમ મોકલી આપી છે. તેઓ અમેરિકન સરકારના તમામ કર્મચારીઓ અને અપીલના આધારે તેમના પરિવારના સભ્યોની પણ મેડિકલ તપાસ કરશે.

- જે કર્મચારીઓમાં આવા લક્ષણ જોવા મળી રહ્યા છે અથવા જેઓને અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે તેઓની મેડિકલ તપાસ થઇ રહી છે.

- તેઓએ કહ્યું કે, મેડિકલ તપાસ દરમિયાન જ વિદેશ મંત્રાલયે અનેક લોકોને આગળની તપાસ અને ઇલાજ માટે અમેરિકા પરત બોલાવ્યા છે. ગયા મહિને જ એલર્ટ જાહેર

- ઉલ્લેખનીય છે કે, ગયા મહિને અમેરિકાએ ચીનમાં પોતાના નાગરિકોને સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત એલર્ટ જાહેર કર્યુ હતું. હકીકતમાં, અમેરિકન એમ્બેસીના કર્મચારીઓને કોઇ અસામાન્ય અવાજ અથવા કોઇ વિઝન (દ્રશ્ય)થી સતર્ક રહેવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું.

શું થયું હતું હવાનામાં?

- વર્ષ 2016માં ક્યૂબાના હવાનામાં આવેલી અમેરિકન એમ્બેસી પર એમ્બેસેડર્સ પર રહસ્યમય બીમારીનો હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

- અહીં કોઇ રેડિયોધર્મી અથવા સોનેરી તંરગોથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. આ હુમલાથી અમેરિકાની એમ્બેસીમાં રહેતા એમ્બેસેડર્સનું સ્વાસ્થ્ય લથડ્યું હતું.

- અમેરિકાના વિદેશ મંત્રાલયના 20થી વધુ એમ્બેસેડર્સ સોનેરી તરંગોના હુમલાનો શિકાર બન્યા હતા.

A previous statement in May only mentioned the southern Chinese city of Guangzhou as the location for the health alert, though it was sent to US citizens throughout the country.