હોલિવૂડ ફિલ્મ પરથી ચીને તૈયાર કરી AK-47, 2 સેકન્ડમાં 1000 રાઉન્ડ ફાયર કરશે

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ચીને લેઝરવાળી રાઇફલ બનાવી છે, જેને ZKZM-500 નામ આપવામાં આવ્યું છે. જો કે, સામાન્ય ભાષામાં તેને એકે-47 કહેવામાં આવે છે. તેનાથી એક કિલોમીટર દૂર સુધી ફાયર કરી શકાય છે. તે બે સેકન્ડમાં એક હજાર રાઉન્ડ ફાયર કરી શકે છે. તેમાંથી એક એનર્જી બીમ નિકળે છે, જેને સામાન્ય આંખોથી જોઇ શકાતું નથી. લેઝર બંધ બારીઓ-દરાવાજાઓની પાર નિકળી શકે છે. સાથે જ સ્કિન અને તેના ટિશ્યુને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. રિસર્ચ સાથે જોડાયેલા એક વૈજ્ઞાનિકનું કહેવું છે કે, આ ડિવાઇસ વ્યક્તિને જીવતો સળગાવીને ખતમ કરી શકે છે. લેઝર બીમથી સળગવાના કારણે અસહનીય દર્દ થશે.

એન્ટી-ટેરરિઝ્મ સ્ક્વોડમાં સામેલ થશે

- 15 એમએમ કેલિબરવાળી આ બંદૂકનું વજન 3 કિલો છે. તેને કાર, નૌકા અથવા વિમાનમાં લગાવી શકાય છે. પહેલો જથ્થો આવતા જ તેને ચીન પોલીસની એન્ટી-ટેરરિઝ્મ સ્ક્વોડમાં સામેલ કરવામાં આવશે.

- ઓફિસરોનું કહેવું છે કે, લોકોને બંધક બનાવનાર આતંકીઓનો મુકાબલો કરવા માટે આ ખૂબ જ મદદગાર સાબિત થશે.

- તેને બંધ રૂમમાંથી જ આંતકીઓને જખમી કરીને લોકોને બચાવી શકાય છે. તેનો ઉપયોગ મિલિટરી ઓપરેશનમાં પણ કરી શકાશે. તેનાથી મિલિટરી એરપોર્ટ પર તેલ ભંડારને પણ બાળીને નષ્ટ કરી શકાય છે.

બેટરીથી ચાલશે

- લેઝર રાઇફલને રિચાર્જ કરી શકાશે. તેમાં મોબાઇલની માફક ડ્રાય બેટરી લાગેલી છે. ચીનની કંપની ઝેડકેઝેડએમ દ્વારા હાલ આ રાઇફલ પ્રોટોટાઇપ મોડલ બનાવ્યા છે.

- તેની કિંમત 15 હજાર ડોલર (અંદાજિત 10 લાખ 30 હજાર રૂપિયા) છે. મોટી સંખ્યામાં બનાવવા માટે કંપની ડિફેન્સ પાર્ટનરની શોધ કરી રહી છે.

Researchers in the country have reportedly developed a prototype laser assault rifle with similar dimensions to an AK-47