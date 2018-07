ચીનઃ એરપોર્ટ પર 41 હજાર કરોડની કિંમતે સ્ટીલની છત બનાવી

- ચીને કોસ્ટલ એરિયામાં મોજૂદ એરપોર્ટમાં હવામાનથી સુરક્ષા માટે છત બનાવી છે

- 40 લાખ સ્ક્રૂથી સ્ટેનલેસ સ્ટીલની પેનલને જોડવામાં આવી

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ ચીને પહેલીવાર એક એરપોર્ટ ટર્મિનલ પર સ્ટેનલેસ સ્ટીલની છત બનાવી છે. આ એરપોર્ટ શેનડોન્ગ જિલ્લાના કિંગદાઓ શહેરમાં સ્થિત છે. છત બનાવવા પાછળ 6 બિલિયન ડોલર (41 હજાર કરોડ રૂપિયા)નો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. છતનું ક્ષેત્રફળ 2 લાખ 20 હજાર વર્ગમીટર છે, જે ફૂટબોલના 31 મેદાનના બરાબર છે. કિંગદાઓ એક કોસ્ટલ શહેર છે, તેથી 0.5 મિમી મોટી ચાદરથી બનેલી આ છત ભારે પવન, વરસાદ અને સમુદ્ર કિનારે થતા ક્ષરણને રોકવા માટે સક્ષમ છે.

- જિઆઓદોંગ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના રૂફિંગ પ્રોજેક્ટ મેનેજર કાઇ વાંગના જણાવ્યા અનુસાર, છતને બનાવવા માટે 16 હજાર 368 પેનલને વેલ્ડિંગ કરીને જોડવામાં આવી છે.

- છતને 40 લાખથી વધુ સ્ક્રૂથી કસવામાં આવી છે. છત 60 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપે ફૂંકાતા પવનને સરળતાથી સહન કરી શકે છે.

- સામાન્ય રીતે છતને એલ્યુમિનિયમ, મેગ્નેશિયમ અને મેગનીઝની મિશ્રિત ધાતુથી તૈયાર કરવામાં આવે છે, પરંતુ સ્ટીલની છત તેનાથી વધુ મજબૂત હોય છે. એરપોર્ટને આગામી વર્ષની શરૂ કરી દેવામાં આવશે.

- અહીં 2025 સુધી 3 કરોડ 50 લાખ યાત્રીઓ અને 5 લાખ ટન કાર્ગો આવવાની સંભાવના છે.

