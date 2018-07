યુ.એસ. VISA Rejection બાબતે એક્સપર્ટ્સ દ્વારા બતાવાયેલી 5 સૌથી મોટી ભૂલો

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: અમેરિકા જવાનું સ્વપ્ન જોતા લોકો માટે વિઝા એપ્લિકેશનના રિજેક્ટ થવાની ઘટના એક ડરાવના સપના બરાબર છે. દેશમાં મુંબઈ, દિલ્હી સહિતના મેટ્રો શહેરોમાં આવેલા યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ ખાતે દરરોજ નિયમિત રીતે હજારોની સંખ્યામાં લોકો વિવિધ વિઝા એપ્લિકેશન અને તેના ઇન્ટરવ્યૂ સંબંધિત મુલાકાત માટે જતા હોય છે. આ દરમિયાન ઘણા લોકોને સરળતાથી વિઝા મળી જાય છે એવો લોકોનો ભ્રમ હોય છે કારણકે જે લોકોને વિઝા નથી મળ્યા એમની કોઈ ને કોઈ ભૂલ તેની પાછળનું કારણ બને છે. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર એક્સપર્ટ્સ દ્વારા બતાવાયેલી કેટલીક ભૂલો અને ટિપ્સ આ અહેવાલ સાથે અમે તમને જણાવીશું, જેથી તમે કે તમારી ઓળખમાં કોઈપણ યુ.એસ. જવા વિઝા એપ્લિકેશન કરો તો અહીં બતાવેલી ભૂલો પૈકીની એક પણ ભૂલ નહીં કરીને, વિઝા એપ્રુવ થવાનો સક્સેસ રેશિયો વધારી શકો છો.

(1) - Inconsistency - ફોર્મમાં આપેલી માહિતી અને ઇન્ટરવ્યૂ વખતે રૂબરૂ અપાતી માહિતીમાં વિરોધાભાષ

ડોક્યુમેન્ટમાં આપેલી માહિતી અને ઇન્ટરવ્યૂ વખતે અપાતી માહિતીમાં પરસ્પર વિરોધાભાષ કે વિસંગતતા જણાય તો યુ.એસ. માટે વિઝા મેળવવાના ચાન્સ ઘટી જાય છે. એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યા મુજબ આ બાબત વિઝા ઓફિસરને ગેરમાર્ગે દોરનારી લાગે છે અને પરિણામે તેઓ તમારી એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરી દે છે.

(2) Argument - ઇન્ટરવ્યૂ સમયે યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસર સાથે કોઈ બાબતે ઉગ્ર દલીલ

સામાન્ય રીતે યુ.એસ.વિઝા માટેનું ઇન્ટરવ્યૂ સીધી પ્રશ્નોત્તરી અને તેના જવાબથી જ પૂર્ણ થઇ જાય છે. ઘણીંવાર યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટના ઓફિસર ઇન્ટરવ્યૂ વખતે શંકાઓના સમાધાન માટે વધુ વિસ્તૃત માહિતી લેતા હોય છે અથવા અમેરિકા જવા સંબંધિત 2-3 સવાલો વધુ પૂછી લે એવું બનતું હોય છે. આ ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન જો કોઈ એપ્લિકેશન કરનાર અને યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસર વચ્ચે ઉગ્ર દલીલ કે ચર્ચા થઇ જાય તો યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસર સીધા જ તમારા વિઝાની એપ્લિકેશન રિજેક્ટ કરી દે તેની શક્યતા વધી જાય છે. યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસર સાથે કોઈ દિવસ દલીલ કરવી નહીં, કોઈ માહિતી પૂછવી હોય કે ન સમજાય તો નમ્રતાપૂર્વક માંગી શકો છો

(3) Poor Communication - બિનઅસરકારક વાતચીત / લેન્ગવેજ બેરીયર

યુ.એસ.ના વિઝા રિજેક્શનનું સૌથી મોટું અને મુખ્ય કારણ બિનઅસરકારક વાતચીત અથવા તો નબળું કમ્યુનિકેશન છે, જે તમારી એપ્લિકેશન માટે નકારાત્મક સાબિત થઇ શકે છે. જો તમે સારું અંગ્રેજી ના બોલી શકતા હોય તો તમારે પ્રાદેશિક ભાષાનો અનુવાદ કરતા ઇન્ટરપ્રીટરની માંગ કરવી જોઈએ જેથી તમારી વાતને યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસર સમજી શકે અથવા તમે યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસરની વાત ચોક્કસ રીતે સમજી શકો.

(4) Too Much Communication - ઇન્ટરવ્યૂમાં વધારે પડતું બોલવું / વાતચીત કરવી

યુ.એસ.ના વિઝા માટે એપ્લાય કરતા લોકોમાંથી એક્સ્પર્ટ્સના જણાવ્યા મુજબ ઘણા લોકો એવા હોય છે જેઓ ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન પૂછે એ કરતા વધારે પડતી માહિતી આપતા હોય છે અથવા તો જે પૂછ્યું હોય તે સિવાયની આડકતરી સતત માહિતી આપી દેતા હોય છે. આ બાબત વિઝાના રિજેક્શનના ચાન્સ વધારી દે છે. એટલા માટે જ ઇન્ટરવ્યૂમાં જે સવાલ પૂછે તેને અનુરૂપ સીધો અને માપસર જવાબ આપીને શાંત રહેવું હિતમાં છે.

(5) Nervous Appearance - ચિંતામાં દેખાવવું / ડરના હાવભાવ બતાવવા કોન્ફિડેન્ટ દેખાવવું હકારાત્મક પરિણામ લાવી શકે છે. ખાસ કરીને ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન યુ.એસ. કોન્સ્યુલેટ ઓફિસરે ઓછા સમયમાં તમે આપેલી થોડી-ઘણી માહિતી પર આધાર રાખવો પડે છે. તેમનો વિઝા આપવાનો નિર્ણય તમને પૂછાયેલા સવાલોના રિએક્શન ઉપર પણ ખાસ આધાર રાખે છે. તમારી બોડી લેન્ગવેજ અને તમે આપેલા જવાબોની ખરાઈ યુ.એસ.ના વિઝા અપાવી પણ શકે છે અને રિજેક્ટ પણ કરાવી શકે છે.

