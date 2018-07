પાણીની સમસ્યા ઉકેલવા યુએઈની કંપનીએ તૈયાર કરી અનોખી યોજના, રૂ. 344 કરોડનો ખર્ચ

દુબઈ: સંયુક્ત આરબ અમિરાત (યુએઈ)માં પીવાના પાણીની વધતી સમસ્યાથી છુટકારો મેળવવા માટે એક કંપનીએ અનોખી યોજના તૈયાર કરી છે. તેના મુજબ કંપની યુએઈથી અંદાજે 12 હજાર કિ.મી. દૂર એન્ટાર્કટિકાથી આઈસબર્ગ (હીમખંડ) ખેંચીને તેમને ત્યાં લઈ આવશે. ત્યાર બાદ તે આઈસબર્ગને પીગળાવીને પીવાના પાણીમાં ઉપયોગમાં લેવાશે. વર્ષ 2020 સુધીમાં શરૂ થનારી આ યોજના પાછળ 5 કરોડ ડોલર એટલે કે અંદાજે 344 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થવાની સંભાવના છે.

- કંપનીના એમડી અબ્દુલ્લા મોહમ્મદ સુલેમાન અલ શાહી મુજબ આ વર્ષે આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત થઈ જશે. એક આઈસબર્ગને યુએઈના સમુદ્ર કિનારે લાવવામાં લગભગ એક વર્ષ લાગી જશે. ત્યાર બાદ આઈસબર્ગના નાના ટુકડામાં કાપીને બોક્સમાં ભરી દેવાશે. સૂરજની ગરમીથી જ્યારે તેનો બરફ પીગળશે તો તેમાંથી નીકળનારા પાણીને એક અલગ ટેન્કમાં એકત્રિત કરી લેવાશે. ત્યાર બાદ આ પાણીને શુદ્ધ કરીને પીવાના ઉપયોગમાં લેવાશે.

* એક આઈસબર્ગમાંથી સરેરાશ 20 બિલિયન ગેલન પાણી કાઢી શકાય

એક આઈસબર્ગમાંથી સરેરાશ 20 બિલિયન ગેલન પાણી કાઢી શકાય છે. અને આટલું પાણી યુએઈમાં રહેતા લોકો માટે પાંચ વર્ષ સુધી પર્યાપ્ત હશે, કારણ કે ત્યાં વસતી વધુ નથી. એટલું જ નહીં આઈસબર્ગને સમુદ્ર કિનારે રખાશે તો તેનાથી ત્યાંના વાતાવરણમાં ભેજ આવશે. તેનાથી વરસાદ થવાની સંભાવના વધી જશે. અત્યાર સુધી યુએઈમાં વાર્ષિક 100 મી.મી વરસાદ થાય છે, જે પર્યાપ્ત નથી

* પાણીનો ખર્ચ ઘટાડવાની યોજના પર કામ થઈ રહ્યું છે

દુબઈ સ્થિત કંપની નેશનલ એડવાઈઝર બ્યૂરોએ પર્યાવરણ અને અર્થતંત્ર પર ફોકસ કરતા યુએઈ-આઈસબર્ગ યોજનાને આગળ વધારી છે. તાજેતરમાં જ આ અંગે વેબસાઈટ પણ લોન્ચ કરી છે. યોજનાનો પહેલો તબક્કો 2019માં ઓસ્ટ્રેલિયાના પર્થના કિનારે અથવા દક્ષિણ આફ્રિકાના કેપટાઉનમાં કિનારા પર પૂરો કરાશે. હાલ કંપની એવી ટેક્નિક વિકસાવી રહી છે, જેનાથી યોજનાનો ખર્ચ ઓછો થાય, યાત્રા દરમિયાન બરફ ન પીગળે અને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે ગ્રાહકોને પાણી પૂરું પાડી શકાય.

* ગ્લેશિયર ટુરિઝમની પણ રજૂઆત

યુએઈમાં 2017માં નાગરિકોને સ્વચ્છ જળ પૂરું પાડવાનું વચન અપાયું હતું. તેના હેઠળ આ યોજના શરૂ કરાઈ છે. આ યોજના મારફત યુએઈ પહેલો એવો રણપ્રદેશ પણ બની જશે જે તેના કિનારા પર ગ્લેશિયર ટુરિઝમ (ઠંડા પ્રદેશોની યાત્રા)ની રજૂઆત કરે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે યુએઈ દુનિયાના એવા 10 દેશોમાં સામેલ છે જે સૌથી વધુ દુષ્કાળગ્રસ્ત છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

UAE plans to drag iceberg from Antarctica for drinking water. This is the new project which will take place this year.