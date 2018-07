રણની હવામાંથી પાણી ખેંચતા બોક્સને વીજળીની પણ નથી પડતી જરૂર

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: શું ભવિષ્યમાં રણમાંથી પાણી કાઢી શકાશે? તેનો જવાબ વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યો છે. તેમણે એક એવા બોક્સનું આવિષ્કાર કર્યો છે જે રણની હવામાંથી પીવાનું શુદ્ધ પાણી બનાવી લે છે. ખાસ વાત એ છે કે આ ટેક્નોલોજી સસ્તી તો છે જ સાથે તેને કોઈપણ પ્રકારની વીજળીની પણ જરૂર પડતી નથી. તેને દુનિયાના કોઈપણ રણમાં લગાવી શકાય છે. જણાવી દઈએ કે દુનિયાની 1/3 વસ્તી ઓછા પાણી ધરાવતા વિસ્તારમાં રહે છે. આવામાં આ પ્રકારની શોધ પીવાના પાણીની સમસ્યા ઘટાડી શકે છે.

કેવી રીતે કામ કરે છે આ ટેક્નોલોજી?

- કેલિફોર્નિયા યુનિવર્સીટીના વૈજ્ઞાનિક ઉમર યાધીએ આ બોક્સનું સંશોધન કર્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે રણની હવાથી પાણી બનાવતા આ બોક્સની અંદર પણ કેટલાયે બોક્સ હોય છે. અંદરના બોક્સમાં MOF (મેટલ ઓર્ગેનિક ફ્રેમવર્ક)ની એક પરત હોય છે. આ એક નવા પ્રકારનું મટીરીયલ છે, જેને ઉમર યાધીએ તૈયાર કર્યું છે.

- MOF જોવામાં ધૂળ જેવું જ હોય છે. તે રાત્રે રણમાં બનતી પાણીની બાષ્પને તેની બાજુ ખેંચે છે અને અંદર શોષી લે છે. અંદરવાળા બોક્સમાં બીજું એક બોક્સ હોય છે જે પ્લાસ્ટિકનું બનેલું હોય છે. તેના ઢાંકણાને રાતની ઝાકળ શોષવા માટે ખુલ્લું મૂકી દેવામાં આવે છે.

- દિવસમાં આ બોક્સના ઢાંકણને બંધ કરી દેવામાં આવે છે. સૂરજની ગરમી પડવાથી તે ગ્રીનહાઉસની જેમ કામ કરે છે. આ ગરમીથી MOFથી પાણીની બાષ્પ નીકળે છે. આ પાણી બોક્સની અંદર જમા થઇ જાય છે. આ બોક્સ કોઈપણ પ્રકારનું ગંદુ પાણી છોડતું નથી, તેને ફિલ્ટર વિના પણ પી શકાય છે.

કેટલું પાણી મળશે?

શોધકર્તાઓ મુજબ, પ્રતિ કિલોગ્રામ MOFથી 200 મિલિલિટર (એક ગ્લાસ બરાબર) પાણી મેળવવામાં સફળતા મળશે. વૈજ્ઞાનિકોએ એલ્યુમિનિયમ આધારિત એક નવું MOF પણ બનાવ્યું છે, જે 150 ગણું સસ્તું છે અને લગભગ બમણું પાણી બનાવી શકે છે.

Next generation water harvest system. This is the newest technology that will give pure water.