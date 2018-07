ઇઝરાયેલની ચારે તરફ દુશ્મન દેશો છતાં શત્રુઓ ડરે તેનાથી, કારણ શું?

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઇઝરાયેલ દક્ષિણ પશ્ચિમ એશિયામાં સ્થિત એક દેશ છે. ઇઝરાયેલ શબ્દનો પ્રયોગ ‘બાઈબલ’ થી અને તેના પહેલાથી થાય છે. બાઈબલ અનુસાર ઈશ્વરના ફરિશ્તા (દૂતો) સાથે યુદ્ધ લડ્યા બાદ ‘જેકબ’ નું નામ ઇઝરાયેલ રાખવામાં આવ્યું છે. ઇઝરાયેલ ચારે તરફથી દુશ્મન દેશોથી ધેરાયેલ છે અને આ દુશ્મન દેશ એવા પણ છે કે ઇઝરાયેલને કોઇપણ રીતે ખતમ કરી નાખવા ઈચ્છે છે. પરંતુ ઇઝરાયેલથી તેના શત્રુ દેશ ડરે છે, ઇઝરાયેલ નહીં. * ઇઝરાયેલ દુનિયાનો એક માત્ર યહૂદી રાષ્ટ્ર છે તથા ઇઝરાયેલની એ નીતિ છે કે સમગ્ર દુનિયામાં જો કોઈ પણ, કોઈ જગ્યાએ યહૂદી રહેતો હોય તો તે ઇઝરાયેલનો નાગરિક માનવામાં આવે છે. * તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે ઇઝરાયેલમાં ફક્ત 40 જ પુસ્તકની દુકાનો છે. અહીં દરેક વ્યક્તિને સરકાર જ બુક પૂરી પાડે છે. ઇઝરાયેલમાં છપાતી કોઇપણ બુકની એક કોપી ‘જ્યુઇશ (યહૂદી) નેશનલ યુનિવર્સિટી‘ ની લાઈબ્રેરીમાં રાખવામાં આવે છે. * ઇઝરાયેલ દુનિયાના એ નવ દેશોમાં શામેલ છે, જેની પાસે પોતાની સેટેલાઈટ સિસ્ટમ છે. જેનો ઉપયોગ તે ડ્રોન ચલાવવા માટે કરે છે. ઇઝરાયેલ પોતાની સેટેલાઈટ સિસ્ટમને કોઈની સાથે શેર નથી કરતુ. (ભારત અહીં ઇઝરાયેલ કરતા આગળ છે) * ઇઝરાયેલ વિશ્વમાં સૌથી વધુ શરણાર્થીઓને આશ્રય પૂરો પાડનાર દેશ છે. દુનિયાભરના યહૂદીઓને જન્મ લેતા જ ઇઝરાયેલની નાગરિકતા મળી જાય છે. એ જયારે ચાહે ત્યારે ત્યાં જઈને વસી શકે છે. * ઇઝરાયેલ ક્યારેય કોઈ દેશ કે સંગઠનને એ નથી કહેતો કે અમારા દેશમાં આંતકવાદી ઘટનાઓ અને હુમલો ન કરો….પરંતુ ઇઝરાયેલની સીધી સાદી પોલીસી છે કે જો કોઈએ અમારા દેશના એક નાગરિકને માર્યો તો અમે તે દેશમાં ધુસીને તેના 1000 નાગરિકોને મારી નાખશું. * ઇઝરાયેલની બે અધિકારીક ભાષા છે, હીબ્રુ અને અરબી. * ઇઝરાયેલ વિષે એક વિચિત્ર તથ્ય છે કે ઇઝરાયેલે આજ સુધી તેના કોઇપણ દુશ્મનોને જીવિત નથી છોડ્યા. ઇઝરાયેલ પર હુમલો કરનાર બધા દુશ્મનોનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે * મધ્ય પૂર્વ દેશોમાંથી ઇઝરાયેલ એકમાત્ર લિબરલ (ઉદાર) લોકશાહી દેશ છે. * ઇઝરાયેલના બધા જ વિદ્યાર્થીઓ, છોકરો હોય કે છોકરીને હાઇ-સ્કુલનું ભણતર પૂર્ણ કર્યા બાદ ફરજિયાત ‘મિલેટ્રી સર્વિસ’ જોઈન કરવી પડે. આ સર્વિસનો પીરિયડ (અવધિ, સમય) છોકરાઓ માટે ત્રણ વર્ષ અને છોકરીઓ માટે 2 વર્ષનો હોય છે. * ઇઝરાયેલ એક નાનો દેશ છે, જે ડિઝર્ટ (રણ) ને અડીને આવેલો છે. અહીની કુલ વસ્તી લગભગ 70 લાખ છે. * ઇઝરાયેલ ઘરેલું કોમ્પ્યુટર ઉપયોગ કરવામાં દુનિયામાં પહેલા નંબરે છે. દુનિયામાં પહેલો ફોન મોટોરોલા કંપની એ ઇઝરાયેલે જ બનાવ્યો હતો. તથા માઈક્રોસોફ્ટ માટે પહેલી પેંટીયમ ચીપ ઇઝરાયેલમાં જ બની હતી. ઉપરાંત પહેલી વોઈસ મેલ ટેક્નિક ઇઝરાયેલમાં વિકસિત થઇ હતી. * જો ઇઝરાયેલની વાયુસેનાની વાત કરવામાં આવે તો ઇઝરાયેલી એર ફોર્સ વિશ્વની ચોથા ક્રમની એર ફોર્સ છે. આ વાયુસેના એટલી શક્તિશાળી છે કે અમેરિકા અને રશિયા જેવા દેશો પણ આનાથી ડરે છે. * ઇઝરાયેલના જન્મથી અનેક મુસ્લિમ રાષ્ટ્રો તેના શત્રુ રહ્યા છે, જેના કારણે અત્યાર સુધી સાત મોટી લડાઈ લડી ચુક્યું છે તથા એકવાર તો તેના ઉપર સાત દેશોએ મળીને હુમલો કર્યો હતો. જોકે, આ યુદ્ધમાં ઇઝરાયેલને જ જીત મળી હતી. * ભારતનો પ્રથમ નંબરનો દુશ્મન દેશ પાકિસ્તાન પણ ઇઝરાયેલને કેટલી નફરત કરે છે તેનો અંદાજો એ વાત પરથી લગાવી શકાય છે કે દરેક પાકિસ્તાની પાસપોર્ટ પર શુદ્ધ શબ્દોમાં લખવામાં આવ્યું છે કે આ પાસપોર્ટ ઇઝરાયેલને છોડીને કોઇપણ રાષ્ટ્રમાં માન્ય છે. * ઇઝરાયેલ આખી દુનિયામાં સૌથી વધુ હીરાની કટિંગ અને પોલિશ કરે છે. અહીં આખી દુનિયાના હીરાનો હોલસેલ વેપાર થાય છે. * દુનિયાની સૌથી નાની બાઈબલ ઇઝરાયેલમાં બનેલ છે જે ફક્ત 4.16 મિલિમીટર લાંબી અને પહોળી છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

