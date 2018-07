અમેરિકી કંપનીઓના સર્વોચ્ચ પદો ભારતીયો પાસે હોવાથી ચીન મુશ્કેલીમાં

* 2016-17માં 3.50 લાખ ચીની વિદ્યાર્થીઓએ અમેરિકામાં એડમિશન લીધુ, જ્યારે ભારતીયો માત્ર 1.85 લાખ હતા

બેઈજિંગ: દિગ્ગજ અમેરિકી કંપનીઓના સર્વોચ્ચ પદો ભારતીયો પાસે હોવાથી ચીન મુશ્કેલીમાં છે. તેમજ પશ્ચિમી શિક્ષણ હાંસિલ કરવામાં ચીન કરતાં ભારતીયોની સંખ્યા વધતી હોવાથી પણ ચીન હેરાન છે. 2016-17માં ચીનના 3,50,755 વિદ્યાર્થીઓએ અમેરિકન યુનિવર્સીટીઝમાં એડમિશન લીધુ, જ્યારે માત્ર 1,85,000 ભારતીયોને પ્રવેશ મળ્યો હતો.

- ચીનના અખાબર ગ્લોબલ ટાઈમ્સમાં આ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. અખબારમાં પ્રકાશિત લેખમાં જણાવાયુ છે કે, ભારતના તમિલનાડુમાં જન્મેલા સુંદર પિચાઈ ઓગસ્ટ, 2015માં ગુગલના સીઈઓ બન્યા હતા. જ્યારે તેલંગાણામાં જન્મેલા સત્યા નડેલા 2014માં માઈક્રોસોફ્ટના સીઈઓ બન્યા હતા. તદુપરાંત સેનડિસ્ક, અડોબી સિસ્ટમ્સ, પેપ્સિકો, હરમન ઈન્ટરનેશનલ, અને કોગ્નિજેટના સીઈઓ પણ ભારતીય મૂળના છે. જ્યારે બીજી બાજુ ચીની મૂળના લોકો ભાગ્યે જ અમેરિકાની કોઈ મોટી કંપનીઓના સીઈઓ છે. ભારતીયો મોટાપ્રમાણમાં ઈન્ટરનેશનલ કંપનીઓમાં સીઈઓ બની આગ‌વી છબી ઊભી કરી રહ્યા છે. જ્યારે ચીન મૂળના લોકોનું પ્રમાણ ઘટી રહ્યુ છે. કુશળતા હાંસિલ કરવા અને ભાષા શીખવામાં ભારતીયોનો મહારથ

- ભારતીયો સીઈઓ બનતા માત્ર તેમને વ્યક્તિગત સફળતા હાંસિલ કરતા નથી. તેનાથી ભારતને સોફ્ટ પાવર વધે છે. પિચાઈ અને નડેલા જેવી દિગ્ગજ હસ્તિઓ સિલિકોન વેલીમાં નિશ્ચિતરૂપે ભારતની છબી ચમકાવી રહ્યા છે. ભારત ટેકનોલોજી સેક્ટરમાં પણ અમેરિકા માટે આકર્ષક બની રહ્યુ છે. લેખમાં વધુ જણાવ્યુ છે કે, આ તફાવત પાછળના કારણો સમજવા બિઝનેસ જગતના બે દિગ્ગજ નેતાઓ સાથે વાત કરવામાં આવી છે. તેમના અનુસાર, કુશળતા હાંસિલ કરવા અને ભાષા શીખવામાં ભારતીયોનો મહારથ તેમને વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓ અપનાવવા મદદગાર બને છે.

US કંપનીઓનું R&D બજેટ ચીન કરતાં ત્રણ ગણુ

- સાનફ્રાન્સિસ્કો બે એરિયા અને પેઈચિંગ, બંને સ્થળો પર સંચાલિત એડવાઈઝરી કંપની આઈડીસી ચાઈનામાં ટેક્નોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટના ગ્લોબલ રિસર્ચ ડાયરેક્ટર ક્રિસ ડોન્ગ જણાવે છે કે, ભારતીય પહેલાં એન્જિનિયરના રૂપમાં કરિયરની શરૂઆત કરે છે. બાદમાં તેમને મોટી-મોટી ભૂમિકાઓ મળવા લાગે છે. ભારતીયોની સફળતાનું બીજુ કારણ તેમની મજબૂત શૈક્ષણિક પૃષ્ઠભૂમિ અને નવી ચીજો શીખવામાં તથા વૈશ્વિક કંપનીઓને લીડ કરવાની ઉત્સુક્તા છે. અમેરિકી કંપનીઓ દ્વારા ભારતીય ટેલેન્ટને મહત્વ આપવા પાછળનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, વિદેશી કંપનીઓ ભારતમાં આઉટ સોર્સિંગ સેન્ટર્સ અને રિસર્ચ સેન્ટર શરૂ કરવા રૂચિ ધરાવે છે. જેથી ગ્લોબલ અને હાઈ ટેલેન્ટે મેળવવામાં ભારતીયોને મદદ મળે છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

China is in trouble due to top positions of Indian origin people in American Companies. These are the reason and points given in Chinese daily for Indian people success.