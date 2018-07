કારમાં લેસ્બિયનને Kiss કરતા જોઈ ભડક્યો ડ્રાઈવર, ગણાવ્યું 'ગેરકાયદેસર' કામ

* કારમાં લેસ્બિયનને જોઈ નારાજ થયો ટેક્સી ડ્રાઈવર

* રસ્તા વચ્ચે ચીસો નાખીને ઉતારી દીધી યુવતીઓને

* અમેરિકાના બ્રુકલિનનો છે આ સમગ્ર કિસ્સો આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ? ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્ક: ઉબર ટેક્સીમાં બે મહિલાઓને એકબીજાને કિસ કરવું ભારે પડી ગયું છે. ડ્રાઈવરને આ વાતનો એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે તેણે રસ્તા વચ્ચે જ યુવતીઓ પર ચીસો નાખીને તેમને ઉતારી દીધી હતી. આ સમગ્ર મામલો બ્રુકલિનનો છે, જેનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. રિપોર્ટ્સ મુજબ જે યુવતીઓને નીચે ઉતારવામાં આવી હતી તે લેસ્બિયન હતી.

- બંને યુવતીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર આ ઘટના અંગે જાણકારી આપી છે. 24 વર્ષની એમા પિચલ અને 26 વર્ષની એલિક્સ લવિનએ જણાવ્યું છે કે તેણી બંને 2 વર્ષથી રિલેશનશિપમાં છે. બંને શનિવારે બ્રુકલિનમાં એક પાર્ટીમાં પહોંચી હતી. સાંજે 5 વાગ્યે તેમણે ઘરે જવા માટે ઉબર ટેક્સી કરી હતી. બંનેએ કહ્યું, અમે જેવા મેનહૈટન બ્રિજ પહોંચ્યા અમે એકબીજાને કિસ કરી, જેની થોડીવાર પછી ડ્રાઈવર ભડકી ગયો હતો. "હા, ગાડીમાં કિસ કરવું ગેરકાયદેસર છે" - તેણે ગાડી રોકી અને અમારા પર જોરજોરથી ચીસો પાડવા લાગ્યો કે તમારે આવું ન કરવું જોઈએ. અમને લાગ્યું તે મજાક કરી રહ્યો છે, પણ ત્યારે જ તેણે ગાડીનો દરવાજો ખોલીને અમને નીચે ઉતરી જવા માટે કહ્યું હતું. તેણે અમારી સાથે ગેરવર્તાવ કર્યો. સોશિયલ મીડિયા પર આ વીડિયો વાયરલ થઇ રહ્યો છે, જેમાં યુવતીઓ કાર ડ્રાઈવરને પૂછે છે કે કારમાં કિસ કરવી ગુનો છે? તેના જવાબમાં ડ્રાઈવરે કહ્યું હતું કે,"હા, ગેરકાયદેસર છે" અને બંને વચ્ચ ઝઘડો શરુ થઇ જાય છે.

Uber driver kicked off two lesbians after they kissed inside. This is incident of america where lesbians insulted.