ગુજરાત બહાર પણ ગૃહોમાં સભ્યો વચ્ચે થઈ ચૂકી છે મારામારી

અમદાવાદઃગુજરાત વિધાનસભામાં ધારાસભ્યો વચ્ચે છુટ્ટાહાથની મારામારી થઈ હતી.વિધાનસભામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો વચ્ચે માઈક અને બેલ્ટથી મારામારી થઈ હતી.ગુજરાત બહાર અન્ય રાજયો અને દેશોના ગૃહોમાં પણ આ પ્રકારની ઘટનાઓ ઘટી ચૂકી છે.કશ્મીર વિધાનસભા ગૃહમાં પણ મારામારી થઈ હતી.યૂકેની સંસદમાં વર્ષ 2015ની ડિસેમ્બર માસમાં સભ્યો વચ્ચે મારામારી થઈ હતી.ગુજરાત બહારના પણ ગૃહોમાં પ્રજાના પ્રતિનીધીઓ વચ્ચે થયેલી મારામારી જુઓ આ વીડિયોમાં

In Gujarat assembly, there was a scuffle between MLAs and MLAs. MK and belt were blown between BJP and Congress MLAs in the assembly. Such incidents have also fallen in other states and other countries outside Gujarat. See also the blasts between the representatives of the people outside of Gujarat.