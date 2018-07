USએ ચીનને આપ્યો ઝટકો, ચાઈના મોબાઈલને ન આપ્યું લાયસન્સ

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા સરકારી માલિકી ધરાવતા વિશ્વના સૌથી મોટાં સેલફોન કેરિયર, ચાઇના મોબાઇલને અમેરિકામાં બિઝનેસ લાઇસન્સ નહીં આપવાની ભલામણ કરી છે. ન્યૂઝ એજન્સી એએફ અનુસાર, અમેરિકાના કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટનો હિસ્સો ગણાતા નેશનલ ટેલિકોમ્યુનિકેશન અને ઇન્ફોર્મેશન એડમિનિસ્ટ્રેશને સોમવારે ફેડરલ કોમ્યુનિકેશન કમિશન (એફસીસી)ને પોતાની ભલામણો સાથે નેશનલ સિક્યોરિટીના જોખમ અંગે પણ ધ્યાન દોર્યું છે. કોમ્યુનિકેશન કમિશન એક સ્વતંત્ર એજન્સી છે, જે આના પર અંતિમ નિર્ણય લેશે. ચાઇના મોબાઇલના 90 કરોડ ગ્રાહક

- અમેરિકાના કોમર્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કોમ્યુનિકેશન અને ઇન્ફોર્મેશનના આસિસ્ટન્ટ સેક્રેટરી ડેવિડ રેડલે આ અંગે નિવેદન જાહેર કર્યુ છે. રેડલ અનુસાર, ચાઇના મોબાઇલની સાથે ઘણાં આદાન-પ્રદાન બાદ અમેરિકાના લૉ એન્ફોર્સમેન્ટ અને નેશનલ સિક્યોરિટી માટે વધેલા જોખમોને આનાથી દૂર ના કરી શકાય.

- ચાઇના મોબાઇલે લાઇસન્સ માટે 2011માં એફસીસી સમક્ષ એપ્લિકેશન દાખલ કરી હતી અને તેઓના 90 કરોડ ગ્રાહક છે.

- એનટીઆઇએ આ નિર્ણય વોશિંગ્ટન અને બીજિંગ વચ્ચે વધી રહેલા તણાવના કારણે લીધો છે. ચીનનો અમેરિકા પર પલટવાર

- ગત 16 જૂનના રોજ ચીનને પણ અમેરિકાને જવાબ આપવા માટે 50 અબજ ડોલરના અમેરિકન પ્રોડક્ટ્સ પર 25 ટકા વધારે એક્સાઇઝ ડ્યૂટી લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી.

- અમેરિકાએ શુક્રવારે 50 અબજ ડોલરના ચીનના પ્રોડક્ટ્સ પર 25 ટકા એક્સાઇઝ ડ્યૂટી લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી. આ સાથે જ વિશ્વની બે પ્રમુખ અર્થવ્યવસ્થાઓની વચ્ચે ટ્રેડ વૉર ચરમસીમા પર પહોંચી ગયો છે.

- આ એક પ્રકારે વ્યાપારિક યુદ્ધની શરૂઆત છે. અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ટ્રમ્પે બૌદ્ધિક સંપત્તિની ચોરી અને અનૈતિક વેપાર પ્રવૃત્તિઓનો હવાલો આપી ચીનમાંથી ઇમ્પોર્ટ કરવામાં આવતા 50 અબજ ડોલર મૂલ્યના પ્રોડક્ટ્સ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી.

- સામે પક્ષે ચીને અમેરિકાને જવાબી પગલાં ઉઠાવવાની ચેતવણી આપી હતી.

6 જુલાઇથી લાગુ થશે એક્સાઇઝ ડ્યૂટી

- ચીનની સરકારી ન્યૂઝ એજન્સી અનુસાર, ચીનની સરકારે 50 અબજ ડોલરના 659 અમેરિકન પ્રોડક્ટ્સ પર 25 ટકા વધારે એક્સાઇઝ ડ્યૂટી લગાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

- સરકારે એવા પ્રોડક્ટ્સની યાદી પણ જાહેર કરી છે, જેના ઉપર આ વધારાની જકાત લાગુ થશે. ચીનના કસ્ટમ ડ્યૂટી કમિશને જાહેર કરેલા નિવેદનમાં કહ્યું કે, 34 અબજ ડોલરના 545 અમેરિકન પ્રોડક્ટ્સ પર વધારાની જકાત 6 જુલાઇથી લાગુ થશે. તેમાં એગ્રીકલ્ચર પ્રોડક્ટ્સ અને વાહનો વગેરે સામેલ છે.

- બાકીના 114 પ્રોડક્ટ્સ જેમાં રાસાયણિક ઉત્પાદનો, મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટ અને એનર્જી ઇક્વિપમેન્ટ સામેલ છે, તેના ઉપર ડ્યૂટી લગાવવાની તારીખની જાહેરાત ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે.

ટ્રમ્પે માર્ચ મહિનામાં એક્સાઇઝ ડ્યૂટીની કરી હતી જાહેરાત

- અમેરિકાએ ગત શુક્રવારે જાહેરાત કરી હતી કે, 6 જુલાઇથી 34 અબજ ડોલરના ચીની પ્રોડક્ટ્સ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી લગાવશે અને બાકી 16 અબજ ડોલરના પ્રોડક્ટ્સ પર વિગતે ચર્ચા કરવામાં આવશે.

- ઉલ્લેખનીય છે કે, ટ્રમ્પે ચીન દ્વારા બદલાની કાર્યવાહી કરતા પગલાં ઉઠાવવા પર વધારાના 100 અબજ ડોલરના ચીન પ્રોડક્ટ્સ પર એક્સાઇઝ ડ્યૂટી લગાવવાની ચેતવણી આપી હતી.

- ચીનના એક અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, ચીને અમેરિકાના આ નિવેદનને ગંભીરતાથી લીધું છે. ચીને આ અંગે જવાબી પગલાં ઉઠાવી પોતાનો અધિકાર સુરક્ષિત રાખ્યો છે.

- ટ્રમ્પે માર્ચ મહિનામાં કહ્યું હતું કે, અમેરિકા ચીનના 50 અબજ ડોલરના પ્રોડક્ટ્સ પર ડ્યૂટી લાગુ કરશે. સામે પક્ષે ચીને 100 અબજ ડોલરથી વધારેના પ્રોડક્ટ્સ પર ડ્યૂટી લગાવવાની જાહેરાત કરી હતી.

- મે મહિનામાં બંને દેશોએ આ અંગે વાતચીત શરૂ કરી હતી. જો કે, માત્ર 10 દિવસ બાદ અમેરિકાએ કહ્યું હતું કે, તે ડ્યૂટી લાગુ કરશે.

