સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવધિકાર પરિષદથી બહાર થયું US , પક્ષપાતનો આરોપ

વોશિંગ્ટન: અમેરિકાએ મંગળવારે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવધિકાર પરિષદ (UNHRC)થી બહાર થવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં અમેરિકાના એમ્બેસેડર નિકી હેલીએ પરિષદ પર ઈઝરાયલ સાથે રાજકીય પક્ષપાત કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. અમેરિકા ઘણાં સમયથી 47 સભ્યવાળી આ પરિષદમાં સુધારો કરવાની માગણી કરી રહ્યા હતા. ટ્રમ્પના રાષ્ટ્રપતિ બન્યા પછી અમેરિકા ત્રણ મોટા રાષ્ટ્રીય સંગઠનથી અલગ થઈ ગયું છે. આ પહેલા અમેરિકાએ પેરિસ ક્લાઈમેટ ચેન્જ અને પછી ઈરાન પરમાણુ સમજૂતીમાંથી બહાર થવાની જાહેરાત કરી હતી. UNHRCથી અલગ થવાની જાહેરાત રક્ષા વિભાગ તરફથી કરવામાં આવી છે. તે સમયે હેલીની સાથે રક્ષા મંત્રી માઈક પોમ્પિયો પણ હતા. હેલીએ પરિષદ પર માનવધિકારનું ઉલ્લંઘન કરનાર દેશોનો બચાવ કરવામાં આવતો હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ચીન, ક્યૂબા, ઈરાન અને વેનેઝુએલા જેવા દેશની વાત કરીને હેલીએ કહ્યું છે કે, પરિષદમાં ઘણાં એવા સભ્યો છે જે નાગરિકોના પાયાના અધિકારનું સન્માન નથી કરતા. હેલીએ કહ્યું છે કે, પરિષદ સતત તે દેશોને પરે કરી રહી છે જેમનો માનવધિકાર મામલે રેકોર્ડ ઘણો સારો છે. આવું કરીને પરિષદ જે દેશો માનવધિકારનું સન્માન નથી કરતા ત્યાંથી લોકોનું ઘ્યાન હટાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહી છે. હેલીએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, અમેરિકાએ પરિષદમાં સુધારાના ઘણાં પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ રશિયા, ચીન, ક્યૂબા અને મિસ્ર જેવા દેશો તે કામ અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. ટ્રમ્પ પ્રશાસન ગેરકાયદેસર રીતે મેક્સિકો બોર્ડર પાર કરનાર માતા-પિતાને તેમના બાળકોથી અલગ કરી રહ્યું છે. યુએન હ્યુમન રાઈટ્સે આ નિર્ણયને હદ કરતા વધારે ખોટો ગણાવ્યો છે. તેથી અમેરિકા દ્વારા સંયુક્ત રાષ્ટ્ર માનવધિકાર પરિષદથી અલગ થવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ઘણાં માનવધિકાર સંગઠન ટ્રમ્પ પ્રશાસન પર માનવધિકારને વિદેશ નીતિઓમાં સામેલ નહીં કરતા હોવાનો આરોપ લગાવી ચૂક્યા છે. અમેરિકાનો દોઢ વર્ષનો કાર્યકાળ બાકી હતો

અમેરિકા ત્રણ વર્ષથી આ 47 સભ્યોની પરિષદના સભ્ય છે. જોકે તેમનો દોઢ વર્ષનો કાર્યકાળ પૂરો થઈ ગયો હતો. ગયા સપ્તાહે જ ખબર પડી હતી કે, અમેરિકાની પરિષદમાં સુધારાની માગણીને સ્વીકારવામાં આવી નથી. ત્યારથી જ માનવામાં આવતું હતું કે અમેરિકા આ પરિષદ છોડી દેશે. યુએન સચિન એન્ટોનિયો ગુટેરેસના પ્રવક્તા સ્ટીફન દુજારિકાએ અમેરિકાના નિર્ણય પર અફસોસ વ્યક્ત કર્યો છે.

