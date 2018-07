જ્યોર્જિયા હાઈવે પર અમેરિકી સેનાનું C 130 પ્લેન ક્રેશ, 9 લોકોનાં મોત

»

અમેરિકામાં આર્મીના જવાનોને લઈને જઈ રહેલું એક સૈન્ય માલવાહક વિમાન આગ લાગવાના કારણે સળગીને ખાક થયું | Military Cargo plane crash on gerogia highway in US 9 people dead