'મુસ્લિમ બૅન' પોલીસી છતાં ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન કરશે ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ વ્હાઇટ હાઉસમાં પવિત્ર રમજાન મહિનાને ધ્યાનમાં રાખી આ વર્ષે ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન કરવામાં આવશે. ગયા વર્ષે છેલ્લાં ત્રણ એડમિનિસ્ટ્રેશને શરૂ કરેલી પરંપરાને ટ્રમ્પે તોડી નાખી હતી. વ્હાઇટ હાઉસ સ્પોક્સવુમન લિન્ડસે વોલ્ટરના જણાવ્યા અનુસાર, બુધવારે અમેરિકાના પ્રેસિડન્ટ ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન કરશે. જો કે, આ ડિનર પાર્ટીમાં કોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે, ગયા વર્ષે શા માટે ઇફ્તારનું આયોજન કરવામાં નહોતું આવ્યું તે અંગે કોઇ પણ ખુલાસા કરવામાં આવ્યા નથી. ગયા વર્ષે ટ્રમ્પે શરૂ કરેલા 'મુસ્લિમ બૅન' કેમ્પેઇનને ધ્યાનમાં રાખીને ઇફ્તાર રાખવામાં આવ્યું નહતું. જેની અનેક મુસ્લિમ બોર્ડ્સે ટીકા કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે, પ્રેસિડન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઇમિગ્રેશન પોલીસીમાં ફેરફાર હેઠળ પાંચ મુસ્લિમ-બહુમતિ દેશોના નાગરિકોને અમેરિકામાં પ્રવેશ આપવા માટે પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. હાલ આ પોલીસીને યથાવત રાખવા અંગે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનવણી પેન્ડિંગ છે.

- પ્રેસિડન્ટ બરાક ઓબામાના કાર્યકાળ દરમિયાન વ્હાઇટ હાઉસમાં ઇફ્તાર પાર્ટી માટે ગયેલા યેલ એક્ટિવિસ્ટ સ્ટુડન્ટ ઝીયાદ અહેમદે જણાવ્યું કે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે મુસ્લિમો પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા છે.

- તેઓ એવા વ્યક્તિઓને જ નોકરી આપે છે જેઓએ ઇસ્લામફોબિયામાંથી જ કરિયર બનાવ્યું હોય. તેઓએ મુસ્લિમોની અનેક વખત ટીકા કરી છે. તેઓએ જે પોલીસી તૈયાર કરી છે તેમાં મુસ્લિમોની લાગણીઓને ઢેસ પહોંચે છે.

- અહેમદે વધુમાં જણાવ્યું કે, તેઓ આ વર્ષે ઇફ્તારનું આયોજન કરી રહ્યા છે. જે સ્પષ્ટ રીતે પોલિટિકલ મૂવ છે.

ઇફ્તારને પોલિટિકલ કલ્ચર માટે મહત્વનું ગણવામાં આવે છે

- વોશિંગ્ટનમાં ઇફ્તારને પોલિટિકલ કલ્ચર નેટવર્કિંગ માટે મહત્વનું ગણવામાં આવે છે. ગવર્મેન્ટ ઓફિસ અને અન્ય ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં પણ મુસ્લિમ, નોન-મુસ્લિમ કર્મચારીઓ ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન કરે છે.

- યુએસ કોંગ્રેસ સ્પોક્સપર્સન રોબિ બ્રાયનના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પ એડમિનિટ્રેશનમાં ચાલી રહેલા કેમ્પેઇન અને પોલીસીના કારણે ઇફ્તાર પાર્ટીનું આયોજન કરવાનું મહત્વનું બની ગયું છે. આનાથી દેશની વ્યાપકતાના મૂલ્યો વિશે અન્ય દેશોને જણાવી શકાય છે.

- ઉલ્લેખનીય છે કે, વોશિંગ્ટન એરિયાના મુસ્લિમ લીડર્સ અને એક્ટિવિસ્ટ્સ જેઓએ આ પહેલાં વ્હાઇટ હાઉસ ઇફ્તારમાં ભાગ લીધો છે તેઓએ આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું નથી.

The White House has quietly acknowledged that it will host an Iftar dinner in celebration of the Muslim holy month of Ramadan, after declining to host one last year in a break with a tradition that spanned the three prior administrations.