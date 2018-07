સૌથી મોટા યુદ્ધાભ્યાસમાં ભારત સહિત 25 દેશોની સાથે US થયું સામેલ

- યુદ્ધાભ્યાસમાં 47 જંગી જહાજ, 5 સબમરિન અને 200થી વધુ એરક્રાફ્ટ્સ ભાગ લેશે

- 25 દેશોની સાથે નૌસૈન્ય અભ્યાસમાં ભાગ લઇને અમેરિકા પ્રશાંત સાગરના દેશોની સાથે પોતાની સહયોગ વધારવા ઇચ્છે છે. ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકા અને ભારત આ વર્ષે વિશ્વના સૌથી મોટાં નૌસૈન્ય અભિયાનમાં ભાગ લેવા માટે પર્લ હાર્બર પહોંચી ગયા છે. અમેરિકા તરફથી દર વર્ષે આયોજિત આ અભ્યાસને રિમપેક નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે તેમાં કુલ 26 દેશ ભાગ લઇ રહ્યા છે. પહેલીવાર બ્રાઝિલ, ઇઝરાયલ, વિયેતનામ અને શ્રીલંકા પણ આ યુદ્ધાભ્યાસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. જો કે, સાઉથ ચાઇના સીને લઇને વિવાદને કારણે અમેરિકાએ આ વર્ષે ચીનને આમંત્રણ નથી આપ્યું. ચીન 2014થી જ આ યુદ્ધાભ્યાસમાં સામેલ થઇ રહ્યું હતું.

અમેરિકાના દેશોને સાથે રાખવાની કોશિશ

- અમેરિકા દર બે વર્ષમાં પ્રશાંત મહાસાગર અને તેની પાસે સ્થિત કેટલાંક દેશોને પોતાની સાથે યુદ્ધાભ્યાસમાં ભાગ લેવા માટે આમંત્રણ આપે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, અમેરિકા આની મદદથી પોતાનાથી દૂર વસતા દેશોને કૂટનીતિ તરીકે સાથે રાખવાની કોશિશ કરે છે.

- આ વર્ષે આ યુદ્ધાભ્યાસ 27 જૂનથી 2 ઓગસ્ટ સુધી થશે. રિમપેક 2018માં અંદાજિત 47 જંગી જહાજ, 5 સબમરિન અને 200થી વધુ એરક્રાફ્ટ્સ ભાગ લેશે. સાથે જ 25 દેશોના અંદાજિત 25 હજાર સૈનિકો પણ તેમાં સામેલ થશે.

- જો કે, મોટાંભાગની શિપ, સબમરીન અને એરક્રાફ્ટ્સ અમેરિકાના જ હશે. આ યુદ્ધાભ્યાસ સાઉથ કેલિફોર્નિયાની નજીક આઇલેન્ડ પાસે જ કરવામાં આવશે.

- આ વર્ષે નૌકાદળ અભ્યાસમાં ભારતની તરફથી સ્વદેશી આઇએનએસ સહ્યાદ્રી મોકલવામાં આવ્યું છે. શિવાલિક ક્લાસનું આ વૉરશિપ પોતાની ગુપ્ત અને જમીન પર પ્રહાર કરવાની ક્ષમતાઓના કારણે ભારતીય નેવીનો મહત્વનો હિસ્સો બની ગયું છે.

અમેરિકા માટે નેવલ એક્સરસાઇઝ કેમ જરૂરી?

- 25 દેશોની સાથે નેવલ એક્સરસાઇઝમાં ભાગ લઇને અમેરિકા પેસિફિક રિજનના દેશો સાથે પોતાનો સહયોગ વધારવા ઇચ્છે છે. સાથે જ તેની મદદથી તે દુશ્મન દેશોની સામે પોતાની તાકાતનો નજારો રજૂ કરવા ઇચ્છે છે.

- આ વર્ષે યુદ્ધાભ્યાસમાં તમામ દેશ રાહત અને બચાવ, લૂંટપાટ વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી અને નેવલ સિક્યોરિટી ઓપરેશનમાં ભાગ લેશે.

- અમેરિકાના ત્રીજાં કાફલા તરફથી જાહેર નિવેદન અનુસાર, તેમાં એન્ટી સબમરિન અને એર ડિફેન્સ ઓપરેશન્સ પણ રાખવામાં આવ્યા છે.

ચીન કેમ રિમપેકની બહાર?

- 2014 અને 2016માં ચીન પણ રિમપેકમાં સામેલ હતું. પરંતુ ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં અમેરિકા અને ચીનના સંબંધો સતત બગડતા રહ્યા છે.

- હાલના સમયમાં બંને દેશોની વચ્ચે સૈન્ય અને આર્થિક ક્ષેત્રે પ્રતિસ્પર્ધા વધતી ગઇ છે. જ્યાં અમેરિકાએ ચીનના સામાન પર અલગ અલગ પ્રકારની ઇમ્પોર્ટ ડ્યૂટી લગાવી છે, ત્યાં સાઉથ ચાઇના સીને ખોલવાની વાતને લઇ ચીનની સાથે તેના સંબંધો ખરાબ છે.

- આ વર્ષે મે મહિનામાં ચીને આ વિસ્તારમાં મોજૂદ આઇલેન્ડનું મિલિટરાઇઝેશન શરૂ કરી દીધું હતું. ત્યાં સુધી કે પારાસેલ દ્વિપ પર તેણે પોતાનું એચ-6કે ન્યૂક્લિયર બોમ્બર પ્લેન પણ ગોઠવી દીધું હતું.

- ચીનની આ હરકત બાદ જ અમેરિકાએ રિમપેક યુદ્ધાભ્યાસથી ચીનને બહાર કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો.

