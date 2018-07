US ફાયરિંગઃ ભારતીય વિદ્યાર્થીનું મોત, પોલીસ દ્વારા 10 હજાર ડોલરનું ઈનામ

કેન્સાસઃ અમેરિકાના કેન્સાસ શહેરમાં શનિવારે સાંજે એક રેસ્ટોરન્ટમાં ભારતીય વિદ્યાર્થીની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી છે. માર્યા ગયેલા વિદ્યાર્થીનું નામ શરત કોપ્પુ છે, જે તેલંગાણાનો રહેવાસી હતો. કોપ્પૂ યુનિવર્સિટી ઓફ મિસોરી કેન્સાસ સિટીમાં ભણતો હતો. પોલીસે આ મામલે સંદિગ્ધોનો એક વીડિયો જાહેર કર્યો છે. જેની જાણકારી આપનારને 10 હજાર ડોલર (લગભગ 7 લાખ રૂપિયા) ઈનામ આપવાની પણ જાહેરાત કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ શનિવારે સાંજે કેટલાંક ચોર શહેરના પ્રોસ્પેક્ટસ એવન્યૂ સ્થિત એક રેસ્ટોરન્ટમાં ઘૂસ્યાં હતા. તેઓએ ચોરી કરી અને ફાયરિંગ કરતાં ભાગી ગયા હતા. રેસ્ટોરન્ટમાં એક કર્મચારીએ જણાવ્યું કે ભૂરા-સફેદ રંગની શર્ટ પહેરીને આવેલા એક શખ્સે બંદૂક દેખાડી પૈસાની માગ કરી હતી. આ દરમિયાન ત્યાં હાજર તમામ લોકો છૂપાવવા લાગ્યાં, પરંતુ કોપૂ ચોંકીને સીધો જ રેસ્ટોરન્ટ પાછળ એરિયા તરફ જવા લાગ્યો. જે જોતાં જ ચોરી કરવા આવેલાં શખ્સે તેને પાછળથી ગોળી મારી દીધી. પાસે માંગી મદદ

- કોપૂના ભાઈ સંદીપે જણાવ્યું કે રેસ્ટોરન્ટની અંદર અજ્ઞાત બદમાશોના એક સમૂહે ખુલ્લેઆમ ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાં શરતને 5 ગોળીઓ વાગી હતી. તેને હોસ્પિટલમાં પહોંચાડવામા આવ્યો, જ્યાં તેનું મોત થઈ ગયું હતું. સંદીપના જણાવ્યા મુજબ શરત આ વર્ષે જ જાન્યુઆરીમાં અમેરિકા ભણવા ગયો હતો. તેને યુનિવર્સિટીથી સ્કોલરશિપ મળી હતી. સંદીપે આ મામલે વિદેશ મંત્રી સુષ્મા સ્વરાજ પાસે દરમિયાનગીરીની અપીલ કરી છે. સાથે જ અપીલ કરી છે કે તેઓ શરતનો મૃતદેહ જલથી ભારત મોકલવા માટે અમેરિકામાં ભારતીય કાર્યાલયને નિર્દેશ આપે. ગત વર્ષે પણ ગોળી લાગવાથી બે ભારતીયના થયા હતા મોત

- ગત વર્ષે કેન્સાસમાં જ એક રેસ્ટોરન્ટમાં થયેલા ફાયરિંગમાં હૈદરાબાદના 32 વર્ષના એન્જિનિયર શ્રીનિવાસ કુચિબોથલાનું મોત નિપજ્યું હતું. ડિસેમ્બર, 2017માં મિસિસિપીમાં 21 વર્ષના સંદીપ સિંહને તેના ઘરની બહારે જ ગોળી મારવામાં આવી હતી. સંદીપ પંજાબના જલંધરનો રહેવાસી હતો. અમેરિકી સંસદને સંબોધિત કરતાં ે કહ્યું હતું કે અમેરિકામાં આ પ્રકારની હિંસા માટે કોઈ જ જગ્યા નથી.

