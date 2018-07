US: 2 ભારતીયો સામે પોસ્ટઓફિસ સાથે 100 કરોડની છેતરપિંડીનો આરોપ

- તેઓની પાસે પોસ્ટ ઓફિસની સીલ સુધી પહોંચવાનો કોડ હતો.

- આ છેતરપિંડી 2010થી 2015ની વચ્ચે કરવામાં આવી. ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકામાં રહેતા ભારતીય મૂળના બે લોકો પર પોસ્ટ ઓફિસ સાથે 1.6 કરોડ ડોલર (અંદાજિત 109 કરોડ રૂપિયા)ની છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. યોગેશ પટેલ (58) અને અરવિંદ લક્કમસમાની (57) શિકાગોના બહારના વિસ્તારમાં વન ટાઇમ પોસ્ટ મોકલતી કંપની પ્રોડિગી મેલિંગ સર્વિસ (પીએમએસ) ચલાવે છે. તેઓએ આ છેતરપિંડી ડેવિડ ગર્ગનો (51) નામના અમેરિકન સાથે મળીને કરી.

- ન્યૂઝ એજન્સીએ અમેરિકાના એટર્ની ઓફિસ તરફથી જણાવ્યું કે, ગાર્ગનો ડાયરેક્ટ મેલ રિસોર્સ ઇંકના માલિક છે.

- તેઓનું કામ ગ્રાહકોને વન ટાઇમ પોસ્ટ મોકલવાની સેવાઓ લેતી કંપનીઓને મેળવવાનું હતું. પીએમએસ આવી જ કંપની હતી. ગાર્ગનોએ બે એનર્જી કંપનીઓને આ કંપનીની સેવાઓ અપાવી હતી.

પોસ્ટ ઓફિસના ક્લાર્કના ખોટાં હસ્તાક્ષર કરતા હતા

- આરોપ અનુસાર, પટેલ અને લક્કમસાનીએ ખોટાં હસ્તાક્ષર બનાવીને અને ગુપ્ત રીતે યુનાઇટેડ સ્ટેટ પોસ્ટલ સર્વિસ (યુએસપીએસ)ની સીલનો ઉપયોગ કરીને આ છેતરપિંડી કરી છે.

- તેઓએ આ પ્રકારે આઠ કરોડ પોસ્ટના ખર્ચની ચૂકવણીને પ્રમાણિત કરી. તેમની પાસે સીલ સુધી પહોંચ બનાવવાનો પણ કોડ હતો. તેઓ વેરિફિકેશન ફોર્મ પર યુએસપીએસના ક્લાર્કના ખોટાં હસ્તાક્ષર પણ કર્યા હતા.

- આ બધુ જ 2010થી 2015ની વચ્ચે કરવામાં આવ્યું.

The owner of an Illinois-based bulk mail company is facing federal mail fraud charges after prosecutors said he and two others bilked the U.S. Postal Service out of $16 million in revenue over a six-year span