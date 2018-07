USના કોમેડિયને ટ્રમ્પને મજાકમાં કર્યો ફોન, પ્રોગ્રામમાં સંભળાવ્યું રેકોર્ડિંગ

વોશિંગ્ટનઃ શું દુનિયાના સૌથી તાકાતવાન નેતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ સાથે ફોન પર કોઈ મજાક કરી શકે? એ પણ ત્યારે જ્યારે તેઓ એરફોર્સ વન પ્લેનમાં સવાર હોય. પરંતુ અમેરિકાના કોમેડિયન જોન મેલેંડેજ એવો દાવો કરી રહ્યા છે. જોનનું કહેવું છે કે તેઓએ બુધવાર રાત્રે ન્યૂ જર્સીથી સેનેટર રોબર્ટ મેનેંડેજના નામથી ટ્રમ્પને તે સમયે ફોન કર્યો જ્યારે તેઓ પોતાના પ્લેનમાં હતા. જોને પુરાવા રૂપે ટ્રમ્પની સાથે થયેલી પોતાની વાતચીતનું રેકોર્ડિંગ પોતાના કાર્યક્રમ 'ધ શટરિંગ જોન પોડકાસ્ટ'માં પણ સંભળાવ્યું, જેમાં બીજી તરફથી ટ્રમ્પ જેવો જ અવાજ સંભળાઈ રહ્યો હતો. આ ઘટના પર વ્હાઇટ હાઉસ તરફથી કોઈ નિવેદન જાહેર નથી કરવામાં આવ્યું. રોબર્ટ વિરુદ્ધ થોડા સમય પહેલા થઇ'તી ભ્રષ્ટાચાર આરોપોની તપાસ - કોમેડિયન મેલેંડેજે જે રેકોર્ડિંગ સંભળાવ્યું તેમાં બીજી તરફથી ટ્રમ્પ જેવા અવાજમાં એક શખ્સ સેનેટર રોબર્ટને કહી રહ્યો છે કે તમે ખૂબ જ મુશ્કેલી સ્થિતિમાંથી પસાર થયા છો. - મને નથી લાગતું કે તે યોગ્ય હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે, રોબર્ટની વિરુદ્ધ થોડા સમય પહેલા ભ્રષ્ટાચારના આરોપોની તપાસ થઈ હતી. જોકે, બાદમાં તેમની પર લાગેલા આરોપ નકારવામાં આવ્યા હતા.

- બંનેએ ગેરકાયદે પ્રવાસીઓના મુદ્દાથી લઈને એક જસ્ટિસની બદલી જેવા વિવિધ મુદ્દાઓ પર વાતચીત કરી. કોમેડિયને કહ્યું કે તેમણે સેનેટરના સહાયક હોવાનું કહીને વ્હાઇટ હાઉસ ફોન કર્યો હતો. પરંતુ થોડીવાર બાદ તેમનું એરફોર્સ વન સાથે સંપર્ક કરાવવામાં આવ્યો હતો.

