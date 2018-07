92 વર્ષની માતાએ દીકરાની કરી હત્યા, પોલીસને કહ્યું - મને મોતની સજા આપજો

ઇન્ટરનેશનલ ડેસ્કઃ અમેરિકામાં એક 92 વર્ષની માતાએ 72 વર્ષના દીકરાની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, દીકરો તેને વૃદ્ધાશ્રમ મોકલવા ઇચ્છતો હતો. માતાને દીકરાનું વલણ એટલી હદે ખરાબ લાગ્યું કે, તેણે ગુસ્સામાં ગોળી મારી દીધી. આ ઘટના અમેરિકાના મેરીકોપા કાઉન્ટીના ફાઉન્ટેન હિલ્સ શહેરમાં 2 જુલાઇના રોજ બની. ઘટના બાદ માતા એના મે બ્લેસિંગે કહ્યું, 'તે મારી જીંદગી છીનવી લીધી, હું તારી જીંદગી છીનવી રહી છું.' દીકરાના રૂમમાં ઘૂસી મારી દીધી ગોળી

- એના તેના દીકરા અને તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે રહેતી હતી. તેણે પોલીસને જણાવ્યું કે, તે હત્યા કર્યા બાદ પોતાને પણ ખતમ કરી દેવા ઇચ્છતી હતી.

- પોલીસે હાલ બ્લેસિંગના દીકરાનું નામ જાહેર નથી કર્યુ. હકીકતમાં દીકરો અને તેની ગર્લફ્રેન્ડ ઇચ્છતા હતા કે, બ્લેસિંગ ઘર છોડીને વૃદ્ધાશ્રમ ચાલી જાય, કારણ કે હવે તેની સાથે રહેવું મુશ્કેલ હતું.

- પોલીસે જણાવ્યું કે, બ્લેસિંગ દીકરાના રૂમમાં ઘૂસી, તેના ડ્રેસના પોકેટમાં બે ગોળીઓ હતી.

- બ્લેસિંગે દીકરા સાથે ઝગડો શરૂ કર્યો અને ઝગડાની વચ્ચે જ તેણે 1970માં ખરીદેલી પિસ્તોલ કાઢી અને બંને ગોળીઓ દીકરાને મારી દીધી.

- પોલીસ જ્યારે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તો તેના દીકરાનું મોત થઇ ગયું. ગોળી તેના ગળા અને જડબામાં લાગી હતી. સંતાનનો જન્મ થતાં પિતાની આંખમાં આવ્યા આંસૂ, હકીકત જાણી તમે પણ રડશો! ગર્લફ્રેન્ડે જેમતેમ કરી બચાવ્યો જીવ

- દીકરાની હત્યા બાદ બ્લેસિંગે તેની 57 વર્ષીય ગર્લફ્રેન્ડ પર હુમલાની કોશિશ કરી, પરંતુ તે પોતાને બચાવવામાં સફળ રહી.

- બંનેની વચ્ચે ખેંચતાણ થતા પિસ્તોલ રૂમના એક ખૂણામાં જઇને પડી. આ દરમિયાન દીકરાની ગર્લફ્રેન્ડ ઘરમાંથી ભાગીને બહાર નિકળી ગઇ અને પોલીસને ફોન કરી ઘટના અંગે જાણકારી આપી.

- પિસ્તોલ અંગે બ્લેસિંગે પોલીસને જણાવ્યું કે, 1970માં તેના પતિએ આ બંદૂક ગિફ્ટ કરી હતી.

- પોલીસ જ્યારે ઘટનાસ્થળે પહોંચી તો બ્લેસિંગ તેના રૂમમાં એક ખુરશી પર બેઠી હતી, તેણે પોલીસને કહ્યું કે, આ અપરાધ માટે તેને મોતની સજા મળવી જોઇએ.

- પોલીસે બ્લેસિંગ પર હત્યા અને અપહરણનો કેસ દાખલ કર્યો છે. જ્યારે જામીન માટે પાંચ લાખ ડોલરની રકમ નક્કી કરી છે.

