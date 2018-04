નિક અને કેનાઈની લવ સ્ટોરી કહે છે કે પ્રેમ માટે હાથ-પગ નહીં 'દિલ' જોઈએ

આપણી સ્ટોરીનો હિરો છે નીક વોયચિચ જે એક મોટીવેશનલ સ્પીકર છે અને કુદરતે તેને સામાન્ય લોકો જેવો નથી બનાવ્યો પરંતુ હિમ્મત સામાન્ય લોકો કરતાં ખૂબ જ વધારે આપી છે. નીકને 'તેત્રા-એમેલિઆ સિન્ડ્રોમ' નામની બીમારી છે. તેને જન્મથી જ હાથ-પગ નથી પરંતુ તે ક્યારેય તેની કમજોરી નથી બની.

A beautiful love story about Nick Vujicic and his wife Kanae Miyahara is spreading on the internet