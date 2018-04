અખિલેશ-ડિમ્પલની ફિલ્મી લવસ્ટોરી, જ્ઞાતિવાદની સમસ્યા સામે ઝઝુમવું પડ્યુ હતું

ઉત્તરપ્રદેશના રાજકારણમાં મુલાયમસિંહ યાદવના પરિવારનું વર્ચસ્વ છે. તેમાં પણ તેમના પુત્ર અખિલેશ અને પુત્રવધુ ની લોકચાહના ખૂબ વધારે છે. અખિલેશ અને ડિમ્પલ ઉત્તરપ્રદેશનું પાવર કપલ છે. ઉત્તરપ્રદેશનું રાજકારણ જ્ઞાતિવાદી રાજકારણ માનવામાં આવે છે. આ જ્ઞાતિવાદી રાજકારણના કારણે જ અખિલેશ અને ડિમ્પલે પણ લગ્ન કરવા માટે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જો કે આખરે તેમના પ્રેમની જીત થઈ અને પ્રેમ લગ્નમાં પરિણમ્યો.

Akhilesh yadav fall in love at age of 21. After many struggle he could be able to marry dimple yadav.