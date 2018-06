4 જ સપ્તાહમાં પેટ, જાંઘ અને હિપ્સની ચરબી દૂર થઈ જશે, કરો આ 4 આસનો

હેલ્થ ડેસ્ક: માત્ર પેટની ચરબી ઓછી કરી લેવાથી ફિટ રહી શકાય છે એવું નથી. શરીરના અન્ય અંગો જેમ કે જાંઘ, કમર, હિપ્સ પર જમા થતી ચરબી દૂર કરવી પણ જરૂરી છે. જેથી આજે આ લેખમાં અમે તમને એવા યોગાસનો વિશે જણાવીશું જેને કરવાથી બોડીના આ બંધા અંગો પર જામેલી ચરબી ઓછી થશે અને 4 સપ્તાહમાં જ તમને ફરક દેખાશે. યોગ વિશેષજ્ઞ નિકિતા રસેલા જણાવી રહ્યાં છે કેટલાક યોગાસનો વિશે જેને કરવાથી શરીરમાં રહેલી ચરબી દૂર કરી શકાશે.

ત્રિકોણાસન

આ આસન નિયમિત કરવાથી કમર પાતળી થાય છે અને પીઠ મજબૂત બને છે.

આ રીતે કરો

-સીધા ઊભા થઈ જાવ.

- પગની વચ્ચે 3-4 ફૂટનો અંતર રાખો.

- બંને હાથને ખભા સુધી ઉપર ઊઠાવો અને જમણા હાથથી જમણા પગને ટચ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

- ડાબા હાથને એકદમ ઉપરની તરફ સીધો રાખો.

- 1 મિનિટ આ પોઝિશનમાં રહો અને પછી સામાન્ય પોઝિશનમાં આવી જાવ.

-આ ક્રિયા બીજા હાથથી પણ રિપીટ કરો.

પરિવૃત ત્રિકોણાસન

આ આસન કરવાથી પેટ, હિપ્સ અને જાંઘની ચરબી ઓછી થાય છે અને બોડી પણ શેપમાં આવે છે.

આ રીતે કરો

-બંને પગની વચ્ચે 4 ફૂટનો અંતર રાખી ઊભા થઈ જાઓ.

-બંને હાથને ખભા સુધી ઉપર ઊઠાવો.

-હવે બંન્ને હાથને ડાબી તરફ ફેરવો અને ડાબા હાથથી સીધા પગને ટચ કરવાનો પ્રયાસ કરો.

-જમણા હાથને સીધો રાખો.

-30 સેકન્ડ આ પોઝિશનમાં રહો અને પછી અન્ય સાઈડથી પણ રિપીટ કરો.

બાલાસન

આ આસનમાં શરીરની મુદ્રા એક બાળક જેવી હોય છે અને તે પેટની ચરબી ઓછી કરવામાં મદદ કરે છે. આ રીતે કરો -સૌથી પહેલાં પગ ઊંધા કરીને બેસી જાઓ અને શરીરનો ભાર એડીઓ પર રાખો.

-હવે ઊંડો શ્વાસ લઈને શરીરને આગળની તરફ ઝુકાવો.

-બંન્ને હાથને સાઈડમાં રાખો.

-આ આસનમાં છાતી જાંઘને ટચ કરે અને માથું જમીનને ટચ કરે એ રીતે પ્રયાસ કરો.

-આ મુદ્રામાં 2-3 મિનિટ રહો અને પછી સામાન્ય પોઝિશનમાં આવો.

ધનુરાસન

આ આસનમાં શરીરનો આકાર ધનુષ જેવો બને છે. જેથી તેને ધનુરાસન કહેવાય છે. આ આસન કરવાથી પેટ પર જમા ચરબી ઘટે છે સાથે જ આંતરિક અંગો, માંસપેશીઓ અને સાંધાઓની પણ કસરત થાય છે.

આ રીતે કરો

-સૌથી પહેલાં પેટના બળે સૂઈ જાઓ. બંન્ને હાથ આગળની તરફ રાખો.

-હવે બંન્ને પગ એકબીજા સાથે જોડીને બંન્ને પગને ઘૂંટણથી વાળી લો.

-હવે બંન્ને હાથ પાછળ લઈ જાઓ અને પગના પંજાને પકડો.

-હવે તમારી ક્ષમતા મુજબ પગના ઘૂંટણ, જાંઘ અને ધડને ઉપર ઊઠાવો.

-થોડીવાર આ પોઝિશનમાં રહો અને પછી સામાન્ય સ્થિતિમાં આવી જાઓ.

