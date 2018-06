રોજ થોડી મગફળી ખાવાથી 8 પ્રકારના પ્રોબ્લેમમાં મળશે ફાયદા

હેલ્થ ડેસ્કઃ રોજ થોડી મગફળી ખાવાથી ભરપૂર ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ મળી શકે છે. તેમાં સારી માત્રામાં કોપર, મેંગનીઝ, નિયાસિન, ફોલેટ, વિટામિન ઈ, ફોસ્ફરસ, વિટામિન બી1 અને પ્રોટીન પણ હોય છે. તમે પીનટ બટર પણ ખાઈ શકો છો.

હાર્ટને હેલ્ધી રાખે છે

મગફળી ખાવાથી બોડીમાં બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઘટે છે અને ગુડ કોલેસ્ટ્રોલ વધે છે. જેનાથી હાર્ટ હેલ્ધી રહે છે.

ડાયાબિટીસ

મગફળીમાં મેંગનીઝ હોય છે. જે બ્લડ શુગર લેવલ કંટ્રોલમાં રાખે છે અને તેનાથી ડાયાબિટીસનો ખતરો ટળે છે.

મજબૂત મસલ્સ

મગફળીમાં કેલ્શિયમ અને પ્રોટીન હોય છે. જેથી તેને ખાવાથી મસલ્સ મજબૂત બને છે.

સ્કિન પ્રોબ્લેમ

મગફળીમાં ઓમેગા-6 ફેટી એસિડ્સ હોય છે. જેનાથી સ્કિન પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે. બાળકો માટે ફાયદાકારક

મગફળી ડાયટરી પ્રોટીનનો સારો સોર્સ છે. જે બાળકોના ગ્રોથ અને ડેવલપમેન્ટમાં મદદ કરે છે.

બ્રેન પાવર

મગફળીમાં વિટામિન બી3 હોય છે. જે બ્રેન ફંક્શનને ઈમ્પ્રૂવ કરે છે અને મેમરી તેજ કરવામાં પણ મદદ કરે છે.

ડિપ્રેશન

મગફળીમાં ટ્રિપ્ટોફેન નામનું અમીનો એસિડ હોય છે. જે ડિપ્રેશન સામે લડવામાં મદદ કરે છે.

કેન્સર

મગફળીમાં phytosterols હોય છે. જે ટ્યૂમર ગ્રોથને રોકે છે અને કેન્સર સામે રક્ષણ કરે છે.



peanuts are considered a cheaper substitute for other nuts like almonds, pistachios, cashews, pine-nuts and walnuts. Know here Benefits Of Eating Peanuts.