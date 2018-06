આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ ગુલાબી રીંગણ ખાવા કે લીલા?

યુટિલિટી ડેસ્ક: આજે વાત કરીશું કે જાંબલી રીંગણ ખાવા કે ગ્રીન. આયુર્વેદની દ્રષ્ટી કયા રીંગણ સારા છે અને આ રીંગણના ફાયદા શું છે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટીએ જાંબલી કલરના રીંગણને સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવમાં આવે છે અને તેને ખાવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. લીલા કલરના રીંગણા ન ખાવાની આયુર્વેદમાં સલાહ આપવામાં આવી છે. આયુર્વેદમાં શાકભાજીમાં આ રીંગણાને સૌથી શ્રેષ્ઠ માનવમાં આવે છે. સુર્ય પ્રકાશને અવશોષિત કરવાની સૌથી વધારે તાકાત આ રીંગણમાં હોય છે.

જવાર અને બાજરાના રોટલાએ રીંગણાના શાક સાથે ખાવાને શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવ્યું છે. આયુર્વેદમાં ઘઉંની રોટલી સાથે રીંગણાનું શાક ન ખાવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. રીંગણામાં જે પોષકતત્વો છે અને ઘઉંની રોટલીમાં જે પોષકતત્વો છે તે એકમેક સાથે શૂટ કરતા નથી.

રીંગણમાં ફાયબરનું પ્રમાણ વધારે હોવાથી લાંબા સમય સુધી ભૂખ લાગતી નથી જેનાથી વજન કંટ્રોલ થાય છે. કોલેસ્ટ્રોલ અને હાર્ટ પ્રોબ્લેમ માટે રીંગણ ફાયદાકારક છે. યુરીન પ્રોબ્લેમ અને ઈન્ફેક્શનમાં લાભકારક છે રીંગણ. શરીરમાં રોગપ્રતિકારક શક્તી વધારે છે. સ્કિનનો ગ્લો વધારે છે. લોહીની ઉણપ દૂર કરે છે. પોષકતત્વોથી ભરપૂર હોય છે રીંગણ, દાંતના દુખાવાને દૂર કરે છે. પેટ સંબંધિત રોગોથી બચાવે છે. મગજને તેજ ચલાવે છે. લીવરનું રક્ષણ કરે છે.

which brinjal is best for eat Purple or green Difference between White and Purple Eggplant