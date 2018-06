આ ડાયટથી યોગ કરતી વખતે મળે છે સારી એનર્જી, નથી આવતી નબળાઈ

હેલ્થ ડેસ્ક: યોગાસન કરવાથી શરીર ફીટ રહેવાની સાથે જ આપણું સ્વાસ્થ પણ સારું રહે છે. હૃદય રોગથી દૂર રહેવા માટે આ એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે. જો કે યોગની સાથે એ પણ જરૂરી છે કે તમે ડાયટ અને પ્રોટીન માટે કેવા પ્રકારનો આહાર લો છો. તો આજે તમને જણાવીશું કે યોગ કરતા પહેલા અને પછી કેવા પ્રકાનો ખોરાક લેવો જોઇએ. યોગ કર્યા પહેલા લેવામાં આવતો ખોરાક જે લોકો સવારના સમયે યોગ કરે છે તેમણે યોગ કર્યા ના 45 મિનિટ પહેલા કેળા અથવા અન્ય કોઇ ફળનું સેવન કરવું જોઇએ. તમારા દિવસની શરૂઆત પ્રોટીનથી ભરપૂર સમૃદ્ધ ફૂડ જેવું કે, દહીં અને ફળ, ઓટ્સ, ઇંડા, ઘરે બનાવેલું પ્રોટીન, પ્રોટીન શેક વગેરેથી કરો, આ આહારથી સવારે એનર્જી મળે છે. સાંજે યોગ કરનાર યોગના એક કલાક પહેલા નોર્મલ સ્નેક્સ લઇ શકે છે. તે ઇચ્છે તો જમ્યા પહેલા બાફેલી શાહભાજી, સલાડ અથવા નટ્સ લઇ શકે છે, તેનાથી યોગ કરતી વખતે સારી એનર્જી મળી રહે છે. યોગ કર્યા બાદ શું કરવું એક્સસાઇઝ કર્યા બાદ 30 મિનિટ સુધી પાણી ન પીવું, યોગ કરતી વખતે ઇલેક્ટ્રોલાઇટ સમાપ્ત થઇ જવાથી શરીરમાં સંકોચન થઇ શકે છે, એટલા માટે તેને પુન:પ્રાપ્ત કરવા માટે યોગ કર્યા બાદ પોષક તત્વોનું ભરપૂર ભોજન લેવું જોઇએ. જેવો કે એક બાઉલ તાજા ફળ અથવા શાકભાજીનું સલાડ લઇ શકો છો, તે સિવાય અડધા બાફેલા ઇંડા, લાઇટ સેન્ડવિચ, નટ્સની સાથે દહીં અને દાણ પણ લઇ શકાય છે. યોગ કર્યા પહેલા અને પછી શું ન ખાવું જોઇએ યોગ પહેલા વધુ માત્રામા ભોજન ન ખાવું જોઇએ, સાથે જ તેલ, મસાલો અને ફ્રાઇડ ફૂડ આઇટમથી દૂર રહેવું, તે સિવાય તમે વધારે ફેટી ખોરાકને બિલકુલ ન ખાવું. તેનાથી તમારી પાચનશક્તિ ધીમી પડી શકે છે. તમે ભલે સવારે અથવા સાંજે યોગ કરો, ખાતરી કરી લો કે તમે સંપૂર્ણ રીતે હાઇડ્રેટેડ છો, ભલે પછી તમે પાણી પીવું, નાળિયેલ પાણી પીવો અથવા લીંબૂ પાણી, કારણ કે પાણીની થોડી પણ કમી તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં અને તેને જાડવી રાખવાની ક્ષમતાને પ્રભાવિત કરી શકે છે.

What should be eaten before and after Yoga