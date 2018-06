મેથીના દાણા કોણે કેવી રીતે ખાવા: શું કહે છે આયુર્વેદ

યુટિલિટી ડેસ્ક: આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ મેથીના દાણા ગુણકારી છે. આજે અમે જણાવીશું કે કઈ બીમારીમાં મેથીનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો. 1). જેમને ડાયાબિટિસની બીમારી છે તેઓ માટે સૌથી ઉત્તમ દવા છે મેથીના દાણા. એક ચમચી મેથીના દાણાને રાત્રે સુતા પહેલા પાણીમાં પલાળી દેવા. સવારે ઊઠીને એ ગ્લાસના પાણીને પીવું પછી મેથીના દાણાને ચાવીને ખાઈ જવા. ત્રણ મહિના આ પ્રયોગ કરવાથી ડાયાબિટિસમાં રાહત મળી જશે. મેથી દાણાને ખાધા બાદ એક કલાક પછી કોઈ વસ્તુ ખાવી કે પીવી. 2). પ્રગ્નન્સીમાં મેથીના લાડું ખાવાથી ડિલિવરી નોર્મલ થશે. મેથીના લાડું ગર્ભાશયની બીમારીમાં પણ લાભ કરે છે. 3). વાની બીમારીનો શ્રેષ્ઠ ઈલાજ છે મેથીના દાણા. શરીરના તમામ પ્રકારના દુખાવામાં તે લાભ કરે છે. મેથીના દાણા પલાળીને ન ભાવતા હોય તો એક ચમચી મેથીનો પાવડર પણ પાણી સાથે લઈ શકો છો. 4). શરીરમાં વધી ગયેલા કોલેસ્ટ્રોલને નોર્મલ કરે છે મેથીના દાણા. 5). હાઈ બ્લડપ્રેશરની બીમારીને 15 દિવસમાં ઠીક કરી આપે છે આ મેથીના દાણા. 6). મેથીના દાણામાં ઈલેટ્રો મેગ્નેટિક ફોર્સ બધી વસ્તુ કરતા વધારે હોય છે. તેથી શરીરમાં કોઈપણ જગ્યાએ દુખાવો હોય ત્યા મેથીના દાણા રાખી ટેપ મારી દેવાથી દુખાવો ગાયબ થઈ જશે. 7). જમને વાત અને કફની બીમારી છે તેઓએ ગરમીમાં પણ મેથી દાણા ખાય શકે છે, પરંતુ જેમને વાત કફની બીમારી નથી તેઓએ ગરમીમાં મેથીદાણા ન ખાવા. 8). કાનના દુખાવામાં લાભ કરે છે: સરસોનું તેલ, નારિયેલનું તેલ કે ગાયનું ધી ત્રણમાંથી એક વસ્તુ લો તેમાં મેથીના દાણાને નાખીને ખૂબ ઉકાળો. ઠંડુ થયા બાદ જેમને પણ કાનનો દુખાવો હોય તેમના કાનમાં એક ટીંપુ કાનમાં નાખો. દુખાવો બંધ થઈ જશે.

