સ્ટ્રોક આવે તો તરત જ લેજો આ કાળજી, જાણો સ્ટ્રોક એટલે શું અને તેની સારવાર

હેલ્થ ડેસ્ક: કોઈ પણ વ્યક્તિના મનમાં સૌથી મોટો ભય મૃત્યુ તથા વિકલાંગ થઈને અન્ય લોકો પર નિર્ભર થવાનો હોય છે. જો તમને સ્ટ્રોક આવે, તો આ બંને ઘટનાઓ તમારી સાથે ઘટી શકે છે. એટલે સ્ટ્રોકનાં કારણો, તેની સારવારના વિવિધ વિકલ્પો અને તેનું નિવારણ કરવાની રીત વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવી અગત્યની છે. ભારતમાં કોઈ પણ જગ્યાએ અંદાજે દર મિનિટે એક વ્યક્તિ સ્ટ્રોકનો શિકાર બને છે. ભારતમાં દર વર્ષે 18-20 લાખ લોકો સ્ટ્રોકથી પીડાય છે, પરંતુ તેમાંથી બહુ ઓછા લોકોને સમયસર તાત્કાલિક સારવાર મળે છે.

સ્ટ્રોક એટલે શું? :

જ્યારે મગજના કોઈ ભાગમાં લોહી પહોંચતું બંધ થઈ જાય છે ત્યારે સ્ટ્રોક આવે છે. હૃદયથી મગજ સુધી લોહીનું વહન કરતી રક્તવાહિનીઓમાં લોહીનું પરિભ્રમણ અટકી જાય છે અથવા રક્તવાહિની ફાટી જવાથી મગજમાં રક્તસ્ત્રાવ થાય છે, ત્યારે મગજ સુધી લોહીનો પુરવઠો પહોંચતો નથી અને સ્ટ્રોક આવે છે. જ્યારે લોહીનો પુરવઠો અટકી જાય છે ત્યારે મગજનો ભાગ ગ્લુકોઝ અને ઓક્સિજન વિના લાંબા સમય સુધી અસ્તિત્વ ટકાવી ન શકે તથા સ્ટ્રોક આવ્યાના 4.5 કલાકની અંદર નુકસાન થાય છે. સ્ટ્રોક પછી દર મિનિટે મગજમાં 2 મિલિયન કોષોનો નાશ થાય છે અને જો સમયસર સારવાર ન મળે તો આ નુકસાન કાયમ માટે થઈ શકે છે. એટલે વિકલાંગતા અને મૃત્યુ ટાળવા સ્ટ્રોકની સારવાર તાત્કાલિક(વિન્ડો પિરિયડ- સ્ટ્રોકની શરૂઆત બાદ 0થી 4.5 કલાકનો સમય) થાય એ જરૂરી છે.

સ્ટ્રોક કેવી રીતે ઓળખી શકાય છે?

-મોઢું એક બાજુ વાંકું થઈ જવું

-એક તરફ હાથ અને પગમાં નબળાઈ આવવી

-બોલવામાં મુશ્કેલી પડવી

-હોસ્પિટલે ઝડપથી પહોંચવાનું મહત્ત્વ

અચાનક કોઈને અગર મોઢું વાંકું થાય અથવા એક બાજુ હાથ-પગમાં નબળાઈ આવી જાય અથવા બોલી ન શકાય, કન્ફ્યૂઝ થઈ જાય અને વાત સમજી ન શકે અથવા બેલેન્સ ન રહીને પડી જાય અને બેભાન થઈ જાય તો લકવો હોઈ શકે.

તે નોંધવું મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે અમદાવાદમાં નવી સારવાર સરળતાપૂર્વક ઉપલબ્ધ છે. જેના દ્વારા રક્તવાહિનીમાં લોહીના ગઠ્ઠા ઓગાળી શકાશે અથવા સર્જરી વિના મિકેનિકલી દૂર કરી શકાય છે અને જો વ્યક્તિને સમયસર હોસ્પિટલ પહોંચાડવામાં આવે તો તેમના સાજા થવાની તક ઘણી વધી જાય છે.

સારવાર:

તાત્કાલિક સચોટ સારવારઃ જો તમને એવું લાગે કે વ્યક્તિને સ્ટ્રોક આવ્યો છે, તો દર્દીને સીટી/એમઆરઆઈ અને કેથ લેબ સુવિધા ધરાવતા સ્ટ્રોક સેન્ટરમાં તાત્કાલિક લઈ જવા જોઈએ. સ્ટ્રોક સેન્ટરમાં દર્દીને અનુકૂળ હોય તો લોહીના ગઠ્ઠા ઓગાળવા 'થ્રોમ્બોલિસિસ થેરેપી'નો વિકલ્પ આપી શકાય છે. ભલે થ્રોમ્બોલિસિસ થેરેપીમાં ખર્ચ થોડો વધારે આવે છે, પરંતુ લાંબો સમય હોસ્પિટલમાં રહેવું, વિકલાંગતા વેઠવી અને પછી ફિઝિયોથેરેપી અને પુનર્વસનની સરખામણીમાં તે વધારે ફાયદાકારક છે. અત્યારે અમદાવાદમાં ચોક્કસ કેન્દ્રોમાં મિકેનિકલ ક્લોટ રિમૂવલ શક્ય છે. સબઆર્કનોઇડ હેમરેજનો શિકાર બનેલા દર્દી માટે બ્રેઇન એન્જિયોગ્રાફી અને કોઇલિંગ એન્યુરિઝમ (લોહીની ધમનીના ફુગ્ગાને કોઇલથી બંધ કરવાની પ્રક્રિયા) ઉપલબ્ધ છે. વિન્ડો પિરિયડ પછી હોસ્પિટલ પહોંચનાર દર્દી ક્લોટ બર્સ્ટિંગની સારવાર મેળવવાને પાત્ર રહેતા નથી, પણ તેમને દવાઓ અને ફિઝિયોથેરેપી સાથે પરંપરાગત સારવાર આપી શકાય છે.

સ્ટ્રોક કઈ રીતે ટાળશો:

-ઓછું ફેટ ધરાવતું ભોજન લેવું, કસરત કરવી, સ્વાસ્થ્ય જાળવવું, લીલાં શાકભાજી ભોજન લેવા, ડાયાબિટીસ મેલિટ્સનું નિયંત્રણ, બ્લડપ્રેશર નિયંત્રણમાં રાખવું, હૃદયરોગ નિયંત્રણમાં રહે એ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. ડિહાઇડ્રેશન ટાળવા પુષ્કળ પાણી પીવો. ધૂમ્રપાન બંધ કરો.

-તમે સ્ટ્રોક થતો ટાળી શકો અને જ્યારે પણ કોઈ વ્યક્તિને સ્ટ્રોક થતો જણાય તો તેની સારવાર ચોક્કસ રીતે ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેને ઉપર પ્રમાણેની સેવાઓ હોય, મગજના સુપર સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર હોય એવા સ્ટ્રોક સેન્ટરમાં સમયસર પહોંચાડવી અત્યંત અગત્યનું છે.

સ્ટ્રોકનાં કારણો

ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક અને રક્તવાહિનીઓમાં લોહીનું પરિભ્રમણ બંધ થવા માટે ધૂમ્રપાન, તમાકુનું સેવન, હાઈ બ્લડપ્રેશર, ડાયાબીટિસ, હૃદયરોગ, કોલેસ્ટ્રોલનું ઊંચું પ્રમાણ, દારૂ, ઓછા બી12 અને ફોલેટ સ્તરે સાથે હોમોસીસ્ટેઇનનું ઊંચું પ્રમાણ વગેરેના કારણે થઈ શકે છે. હેમરેજિક સ્ટ્રોક માટે હાઈ બ્લડપ્રેશર, ધૂમ્રપાન, દારૂ, આર્ટેરિયો-વીનસ માલફોર્મેશન કે રક્તવાહિનીમાં ફુગ્ગો બની જવો જેવાં કેટલાંક કારણો જવાબદાર રહી શકે છે. અત્યારે યુવાનોમાં (40 વર્ષથી ઓછી વય ધરાવતા લોકોમાં) સ્ટ્રોકનું વધારે પ્રમાણ જોવામાં આવે છે, જેનું કારણો છે: ચિંતા, કસરતનો અભાવ, બેઠાડુ જીવનશૈલી અને ભોજનની ખરાબ આદતો.

ડો. સુચેતા મુદગેરિકર

ડીએમ (ન્યુરોલોજી), અમદાવાદ

A stroke may be caused by a blocked artery (ischemic stroke) or the leaking or bursting of a blood vessel (hemorrhagic stroke). Some people may experience only a temporary disruption of blood flow to the brain.